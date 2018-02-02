Фирма, которая будет обслуживать президентский прием, спешно погасила долг по налогам

У победителя тендера на обслуживание президентского приема к юбилею ЭР OÜ Event Catering еще совсем недавно имелся долг по налогам в размере 25 430 евро, пишет Eesti Ekspress.

Исполнительный директор фирмы Кулдар Крууп сказал изданию, что ”в бизнес-среде такое иногда случается” и что поскольку речь идет об отсроченном долге, то проблемы он не видит вообще.

Среди клиентов действующей 12 лет OÜ Event Catering — EAS, Nortal, Eesti Energia, Департамент полиции и погранохраны.

Над меню для президентского приема трудятся 16 шеф-поваров.

Незадолго до выхода статьи редакция получила от фирмы сообщение, что 30 января долг был погашен в полном объеме.