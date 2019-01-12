Бронепоезд номер 7 Wabadus посетило более 4000 человек

”Созданный к столетию страны бронепоезд был очень тепло принят людьми. На данный момент его посетило более 4000 людей. Больше всего посетителей было во время остановок в Кехра и Тапа”, — отметил директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль. ”На предстоящих остановках поезд уже также ждут с нетерпением, экскурсионные группы с гидом заполняются очень быстро”, — добавил Лилль.

”Бронепоезд с размещенной в нем выставкой в течение января передвигается вдоль исторической линии фронта из Кехра в Валга”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. ”Уже завтра, 13 января, поезд прибудет в Каарепере, пройдя половину своего пути. С 1 февраля бронепоезд продолжит путь по имеющимся железнодорожным путям по всей Эстонии до конца 2019 года”, — сказал Кастерпалу.

Остановки бронепоезда Wabadus на его пути в январе 2019 года:

4.01.19 — 5.01.19 — Кехра

6.01.19 — Лахингувялья

7.01.19 — 8.01.19 — Аэгвийду

9.01.19 — 10.01.19 — Тапа

11.01.19 — 12.01.19 — Йыгева

13.01.19 — Каарепере

14.01.19 — 16.01.19 — Тарту

17.01.19 — 24.01.19 — Эльва

25.01.19 — 27.01.19 — Пука

28.01.19 — 31.01.19 — Сангасте

1.02.19 — Валга