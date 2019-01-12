Бронепоезд номер 7 Wabadus посетило более 4000 человек

На сегодняшний день бронепоезд Wabadus и размещенную в нем выставку посетило более 4000 человек. Бронепоезд с размещенной в нем передвижной выставкой в течение января совершает путь вдоль исторической линии фронта из Кехра в Валга, где проходят памятные церемонии, богослужения и реконструкции боев. В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны, сказано в пресс-релизе.
”Созданный к столетию страны бронепоезд был очень тепло принят людьми. На данный момент его посетило более 4000 людей. Больше всего посетителей было во время остановок в Кехра и Тапа”, — отметил директор Эстонского военного музея Хеллар Лилль. ”На предстоящих остановках поезд уже также ждут с нетерпением, экскурсионные группы с гидом заполняются очень быстро”, — добавил Лилль.
”Бронепоезд с размещенной в нем выставкой в течение января передвигается вдоль исторической линии фронта из Кехра в Валга”, — сказал руководитель крупных мероприятий ЭР100 Государственной канцелярии Маргус Кастерпалу. ”Уже завтра, 13 января, поезд прибудет в Каарепере, пройдя половину своего пути. С 1 февраля бронепоезд продолжит путь по имеющимся железнодорожным путям по всей Эстонии до конца 2019 года”, — сказал Кастерпалу.
Остановки бронепоезда Wabadus на его пути в январе 2019 года:
4.01.19 — 5.01.19 — Кехра
6.01.19 — Лахингувялья
7.01.19 — 8.01.19 — Аэгвийду
9.01.19 — 10.01.19 — Тапа
11.01.19 — 12.01.19 — Йыгева
13.01.19 — Каарепере
14.01.19 — 16.01.19 — Тарту
17.01.19 — 24.01.19 — Эльва
25.01.19 — 27.01.19 — Пука
28.01.19 — 31.01.19 — Сангасте
1.02.19 — Валга
Передвижение бронепоезда является частью серии событий ”Путь свободы”, которые организуются в январе в память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны. В рамках этой серии в январе состоятся народные походы, постановочные бои и памятные церемонии.
С информацией о мероприятиях можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.
Бронепоезд № 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и броневика оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт, USS, местные самоуправления и различные музеи. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.
Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Освободительной войны Эстонии. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.