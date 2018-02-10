77 подарков к юбилею Эстонии получат поддержку для деятельности по информированию

Более 70 подарков, сделанных к 100-летнему юбилею Эстонии, получат поддержку для деятельности по информированию и сохранению материалов о них. На конкурс подачи ходатайств в конце декабря 2017 года было представлено 178 подарков, 77 из которых получат поддержку на общую сумму в 217 616 евро, говорится в пресс-релизе.

”Интерес к организации деятельности по информированию о подарках был очень высок. Для того, чтобы информация о как можно большем количестве подарков дошла до жителей Эстонии, мы приняли решение об увеличении суммы поддержки с первоначальных 150 000 евро до 217 616 евро”, — сказала руководитель программы организационной команды ЭР100 Госканцелярии Маарья-Лийза Соэ.

По словам руководителя программы ЭР100, поддержку получили как большие, так и маленькие начинания. ”По случаю юбилея Эстонии уже популярный Вильяндиский фестиваль фольклорной музыки пройдет гораздо масштабнее, но вниманию публики будут представлены и такие новые начинания, как фестиваль уличного искусства ”Rural Urban Art” в Раквере и выставка ”100 произведений искусства моего родного места для Эстонии”, которая откроется 12 февраля в галерее ”Кулло”, — рассказала Маарья-Лийза Соэ. Со всеми проектами, получившими поддержку, можно ознакомиться на домашней странице Целевого капитала гражданского общества (Kodanikuühiskonna Sihtkapital, KÜSK).

В конце прошлого года авторы подарков к 100-летнему юбилею Эстонии могли участвовать в конкурсе подачи ходатайств о поддержке деятельности по информированию и сохранению материалов о подарках. Всего на конкурс было представлено 178 заявок на общую сумму в 872 637,99 евро. Перед подачей ходатайства проект, для которого запрашивалась поддержка на информирование, должен был быть добавлен либо на страницу подарков ЭР100, либо в календарь событий ЭР100.

В ходе совместных конкурсов ходатайств организационная команда празднования 100-летнего юбилея Эстонской Республики и Целевой капитал гражданского общества поддержали многие достойные начинания, подаренные к юбилею Эстонии. Подробнее с подарками и событиями приближающегося юбилея можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

Целевой капитал гражданского общества — это подведомственная Министерству внутренних дел организация, цель которой заключается в поддержке развития свободных объединений и усилении гражданского общества. С помощью различных конкурсов и программ фондом была оказана поддержка сотням свободных объединений и тысячам гражданских инициатив по всей Эстонии, в том числе и подаркам к юбилею Эстонии.