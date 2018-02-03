100 лет работы на благо Эстонии: Инспекция труда предлагает принять участие в фотоконкурсе

Инспекция труда приглашает принять участие в посвященном 100-летию Эстонии фотоконкурсе. На конкурс ожидаются фотографии, изображающие выполнение работы в разные времена. Наилучшие фотографии попадут в календарь Инспекции труда.

В этом году Эстония отмечает свой 100-й день рождения. В конце года, в декабре исполнится 100 лет Инспекции труда. Мы считаем своим днем рождения 14 декабря, когда были назначены на должность первые комиссары труда, сообщает инспекция в своем пресс-релизе.

По словам генерального директора Инспекции труда Марет Марипуу, работа имеет для эстонцев знаковое значение. "С течением времени работа очень изменилась — с полей и больших фабрик люди все больше перемещаются в конторы за компьютеры. А компьютеры в то же время переместились на поля и производственные предприятия", — говорит она. "Посредством поступивших на конкурс работ мы хотим сделать фотографический временной ряд, как работа в Эстонии изменилась в течение ста лет", — добавляет Марипуу.

На фотоконкурс ожидаются фотографии, сделанные в период с 1918 по 2018 годы и на которых изображены работающие люди, лошадиные повозки, сплавщики, строительные объекты, предприятия, артели, производственные комбинаты, шахты — где бы и когда бы в Эстонии не проводились работы в течение этого времени. Наилучшие фотографии попадут на выставку и в календарь Инспекции труда следующего года.

Фотографии можно отправлять на адрес infokiri@ti.ee до 1 сентября. Инспекция просит добавлять информацию об изображенном на фотографии — когда и где была сделана фотография, какая деятельность изображается и т.д. Дополнительная информация www.ti.ee