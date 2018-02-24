ФОТО DELFI: К Монументу Победы на площади Вабадузе возложили цветы

В 9:00 к подножию Монумента Победы в Освободительной войне на площади Вабадузе возложили цветы и венки. С торжественной речью выступил премьер-министр Юри Ратас.

Речь премьер-министра Юри Ратаса на возложении венков:

Уважаемая Президент Эстонской Республики!

Дорогие жители Эстонии!

Поздравляю вас с днем рождения Эстонии!

Сегодняшний день полон радости и праздничных мероприятий, ведь сегодня мы празднуем сотую годовщину Эстонской Республики.

Это знаменательный момент в нашей истории. Поэтому сегодня мы с благодарностью думаем обо всех тех поколениях смелых людей, которые сделали все, чтобы мечты нашего народа сбылись. Мысленно мы склоняем голову в память о тех, без чьих усилий и борьбы нам сегодня нечего было бы праздновать всей страной.

Мы не забудем тех, кто основал Эстонскую Республику, и тех, кто пошел на Освободительную войну во имя нашего молодого государства. Тысячи погибли, еще больше людей получили ранения. Эта огромная жертва была принесена ради нас и во имя сегодняшнего дня. И мы чувствуем почтение и благодарность, рассказывая молодому поколению о наших предках, героизм которых помог сформироваться нашему государству.

Дорогие слушатели!

Наша безопасность сегодня гарантирована. Как и нашей победой в Освободительной войне, сегодняшней безопасностью Эстонии мы обязаны своей целеустремленности, ежедневной самоотдаче, а также нашим друзьям и союзникам. Мы не забудем их важный вклад в Освободительную войну и высоко ценим сегодняшнее присутствие союзников в Эстонии. Помимо нашей собственной готовности и способности к обороне , именно принадлежность к НАТО и Европейскому союзу позволяет Эстонии уверенно смотреть в сторону своего двухсотлетия.

Мир все еще не живет в атмосфере единодушия, и поэтому и мы годами вносим свой вклад в общую борьбу с опасностями, которые касаются всех нас. Вооруженные конфликты, террор и недобрые намерения никуда не делись из этого мира и не обошли стороной и нас. Мы от всего сердца благодарим наших солдат, которые погибли или получили ранения, служа во имя более безопасного мира для всех нас.

В Освободительной войне мы боролись за сохранение Эстонской Республики и во имя счастья нашего народа, ради этого нам пришлось многое перенести. Этот болезненный опыт продолжает жить в нашей памяти, поэтому ради безопасности нашей Родины мы жертвуем национальным богатством, временем и силами наших соотечественников. Будь то на срочной службе, сборах резервистов, в добровольческих оборонных организациях или где-либо еще.

Военные, а также отвечающие за внутреннюю безопасность полицейские, спасатели и многие другие формируют страховочную сеть нашего государства, которая никому из нас не позволит разбиться. На нее мы рассчитываем в наших повседневных делах, от нее зависит судьба нашего государства и народа.

Вклад каждого представителя вышеперечисленных профессий, их родных и близких, всех, кто их поддерживает, наш общий вклад заслуживает признания и упоминания.

Я желаю всем нам достойно отпраздновать столетие Эстонской Республики! Удачи нашей Эстонии!

Юри Ратас

премьер-министр Эстонии