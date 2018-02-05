ФОТО и ВИДЕО: Вернувшиеся из Финляндии врачи Сирье и Койт Макке: в Ида-Вирмумаа тоже можно жить!

Семейный врач Сирье Макке и специалист по восстановительной медицине Койт Макке учились вместе с пятого класса. Они влюбились, поженились и воспитали четверых детей.

Оба они родились в 1955 году в Ида-Вирумаа, где их родители оказались после Второй мировой войны. ”Если бы не было войны, мы бы с Сирье не встретились”, — говорит Койт.

После окончания университета молодые отправились работать в Вярску, а в 1991 году вместе с детьми вернулись в Ида-Вирумаа, в Тойла. В 2004 году Койту предложили работу врача в Финляндии и он согласился. Сирье говорит, что в столь позднем возрасте ехать на заработки за границу нелегко, но они справились. Койт и Сирье смеются, что если детей они успели ”сделать” в дешевое советское время, то потом на их образование денег уже не хватало. ”Мы построили дом, и кредиты давили со всех сторон. Тогда мы просто взяли и поехали. Мы сказали честно, что едем из-за денег”, — говорят они.



Спустя 11 лет в Финляндии Сирье и Койт вернулись. ”Теперь мы вернулись в Ида-Вирумаа. Вернулись к своим корням. В Ида-Вирмуаа тоже можно жить!”, — говорит Койт.

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