Забыли купить подарок на 8 марта? Вот лучшие предложения на косметику и парфюмерию

Zave представляет лучшие подарки для женщин из известных онлайн-магазинов: парфюм от качественных брендов, подарочные комплекты, часы и скидки до 86%. Порадуйте подарком кого-то — или самих себя! Zave поможет сравнить предложения и выбрать подходящее место для покупки. Смотри! Сравнивай! Сэкономь!

1a.ee

1a.ee предлагает духи по скидочным ценам. Товары от качественных брендов со скидкой до 73%: Burberry, Escada, Calvin Klein, Carolina Herrera, Versace, DKNY, Moschino и другие. Со всеми предложениями ознакомьтесь здесь.

Mylook.ee

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Käekellad.ee

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Selver

Среди товаров Selver вы найдете тающие во рту сладости, которые поднимут настроение любой женщине. Raffaello в металлической коробке за 7.49 € (обычная цена 8.99), Athena от Kalev за 4.99 € (обычная цена 6.49). Цены действуют с карточкой Partner! С другими предложениями ознакомьтесь здесь.

Kaup24

Kaup 24 проводит скидочную кампанию ”Парфюмерная бомба”! Широкий выбор парфюмерии, косметики и других товаров доступен по супер-низкой цене — до 86% дешевле. Особенно популярные среди женщин духи Versace Bright Crystal в продаже в полцены. Смотрите здесь.

ON 24

Известные бренды духов по отличной цене в интернет-магазине ON 24: Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Versace, Carolina Herrera и другие до 35 % дешевле. Также в продаже со скидкой подарочные комплекты и средства по уходу за волосами. Смотрите все предложения здесь.

Hansapost

Невероятный выбор подарочных комплектов и книг вы найдете в Hansapost. Например, сейчас подарочный комплект The Body Shop Tea Tree Oil в продаже со скидкой в 66% всего за 9,95 €. С другими товарами можно ознакомиться здесь.