Весна — время для генеральной уборки: цены понизились до 62%!

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1a.ee

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Hansapost

В Hansapost вы найдете качественный пылесос Bosch на целых 44% дешевле. Со всеми весенними скидочными предложениями ознакомьтесь здесь.

Alfashop

Пароочиститель Kärcher можно приобрести по льготной цене в Alfashop. Также в продаже пылесосы-роботы, которые работают самостоятельно, и их легко использовать. Ищите эти и другие товары здесь.

ON24

В ON24 вы найдете все необходимые для уборки устройства. Окноочиститель Kärcher можно приобрести всего за 56 евро. Также в продаже вакуумный мешок — чтобы зимняя одежда не занимала в шкафу много места, а также множество других средств для уборки. Смотрите здесь.

ATF Arvutisalong

Цены на пылесосы начинаются от 25 евро. На выбор представлены как обычные пылесосы, так и пароочистители и ручные пылесосы. Со всем выбор можно ознакомиться здесь.

Selver

В Selver вы найдете средства для уборки всей квартиры — от окон до пола. В продаже различные тряпки, бумажные средства и мешки для пылесосов. Со всеми предложениями можно ознакомиться здесь.

M&T Shop

M&T Shop предлагает домашнюю технику со скидками до 61%. Также есть отличные предложения на пылесосы-роботы и технику класса энергопотребления ”A”. Приобретите полезный товар здесь.