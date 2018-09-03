03.09.2018, 16:10

Вау! Не упустите возможность — практичные и стильные смарт-часы со скидкой до 67%


Советы от zave.ee
EST
Samsung Galaxy Watch
Samsung Galaxy WatchFoto: Madis Veltman

Zave.ee представляет замечательные предложения на смарт- устройства для удобства вашей повседневной жизни. Успейте приобрести отличные наручные или умные часы, мониторы активности и пульсометры по скидкам до 67%.

Hansapost

В Hansapost вас ждут более 200 стильных и современных мониторов активности. В ассортименте модели от Samsung, Garmin, Apple, Huawei, Fitbit и других. В продажу поступили пульсометры Flowfox Leap — такие легкие, что их даже не чувствуешь на руке!

В честь начал учебного года для школьников отлично подойдут мониторы активности Garmin: скидки до 40% и в подарок самокат подходящего оттенка! Все остальные товары ищите здесь.

1A.EE

1A.EE предлагает широкий выбор смарт-часов и браслетов, чтобы следить за ежедневным темпом жизни. В продаже лучшие модели от Apple, Garmin, Fitbit, TomTom, Polar, Acme и других. Стильный монитор активности от Acme в продаже по лучшей цене именно в 1A.EE! Ознакомьтесь со всеми товарами здесь.

RDE.EE

В RDE.EE вас ждут более 200 стильных и прочных смарт-часов и мониторов актвиности. Среди товаров есть такие бренды как Huawei, Garmin, Fitbit, Sony, Xiaomi, MyKronoz, Polar и другие. Цены на мониторы активности начинаются от 13,55. Не упустите свой шанс — смотрите здесь.

Kaup24

Кампания "Самые низкие цены в истории Kaup24" понизила цены на товары: стильные часы сейчас до 76% дешевле. Guess, Calvin Klein, Hugo Boss, Casio и другие — выберите здесь.

Лучшие смарт часы вы найдете по скидкам до 67%, а на многие модели действует ценовая гарантия! Спешите и смотрите все предложения здесь.

Käekellad.ee

В этом онлайн-магазине вы найдете популярные наручные часы Rich Gone Broke с невероятно скидкой в 60%! Также в ассортименте часы и украшения Esprit, Police, Guess, Lorus, Triwa, Timberland, Tommy Hilfiger и другие. Смотрите все товары здесь.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:

TOP НОВОСТИ





Органы не следят за действиями педофила Айбетова, который недавно вышел на свободу и вновь активизировался в соцсетях

03.09.2018
Как стало недавно известно, Артур Айбетов (30), который отсидел тюремный срок за преступления сексуального характера против детей и хранение детского порно, вышел на свободу. Судя по его страничке в соцсети, он вновь ведет активную деятельность — публикует свои вызывающие фотографии, а также фото несовершеннолетних девочек. Однако правоохранительные органы слежку за его действиями не ведут.
Подробнее

ФОТО: В Нарве открыли школьный стадион с лучшим в городе искусственным газоном. Президент не присутствовала

03.09.2018
Сегодня в Нарве прошло торжественное открытие стадиона 6-й школы после капитальной реконструкции. Самое современное футбольное поле в городе и баскетбольная площадка будут постоянно доступны для всех желающих.
Подробнее

Уже год без ключей: мужчина приобрел квартиру с родственниками продавца в придачу, которые отказываются съезжать

03.09.2018
В апреле прошлого года мужчина купил в столичном районе Мустамяэ квартиру, но ключи от нее до сих пор не получил — родственник продавца отказывается оттуда съезжать, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €

"Новая газета": почему Ивангород и Нарва строили набережные на средства ЕС, но эстонская вышла в 9 раз длиннее?

03.09.2018
Корреспондент "Новой газеты" побывала на эстонско-российской границе и решила разобраться в том, почему набережные променады в Нарве и Ивангороде, которые очень часто сравнивают, так сильно различаются.
Подробнее


Порошенко внес в Раду поправки к Конституции для вступления Украины в НАТО и ЕС

03.09.2018
Президент Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений в Конституцию относительно интеграции Украины в НАТО и Европейский Союз, сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.
Подробнее

ФОТО: Начался суд над 49-летним мужчиной, которого обвиняют в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке

03.09.2018
Сегодня в Пярнуском уездном суде началось заседание по делу 49-летнего Вейко Мянника, которого обвиняют в сексуальном домогательстве к 10-летней девочке, а также систематическом избиении супруги.
Подробнее

ФОТО | Смотрите, как живут наши соотечественники в курортной Марбелье

03.09.2018
На местном портале недвижимости появилось интересное объявление — на продажу поступила шикарная, качественно реновированная вилла в Испании, в городе Пуэ́рто-дель-Роса́рио. Примечательно, что дом расположен на расстоянии пешей прогулки от эстонской школы.
Подробнее