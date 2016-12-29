Kaup 24
Kaup 24 предлагает стильного дизайна стеллажи со скидкой до 65%. Также вы можете приобрести подставку для телевизора, диванный стол или барную стойку со скидкой до 71%. Помимо этого, по супер-цене вы найдете эргономичные кресла и компьютерные столы для офиса.
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ON 24
В магазине ON24 найдете стильные подставки для телевизора и диванные столики со скидкой до 70%. Также со скидкой шкаф-стенки, стеллажи и регулируемые настенные полки со скидкой до 50%. Помимо этого, по выгодным ценам вешалки для одежды и шкафы с зеркалом для прихожей.
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Common
В Common письменные и рабочие столы дешевле на треть от обычной цены. Помимо этого, вы найдете шкафы, комоды и тумбочки, которые подходят для любой спальни.
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Asko
В Asko именно сейчас качественная мебель по хорошим ценам. Стильные диваны, кухонные столы со скидкой до 35%. Также уютные и комфортные кресла, а также удобные пуфики по невероятно низким ценам.
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Sotka
в Sotka широкий выбор комодов, шкафов и тумбочек со скидкой до 42%. Также для комнаты вы найдете секционные шкафы, кресла и комфортные бинбэги со скидкой до 50%.
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