03.08.2018, 19:36

Торопитесь! Цены на мебель для работы и учебы снижены до 84%


Советы от zave.ee
EST
Pildipank
KontorFoto: Martin Dremljuga

Zave.ee представляет самые лучшие предложения на школьную и офисную мебель. Скидки до 84%. Представлены практичные письменные столы, вместительные полки, удобные стулья, диван-кровати и осветительные приборы. Zave поможет сравнить предложения и найти наиболее подходящее место для совершения покупки.

ON24

Представлена вся необходимая для школьников мебель и другие товары. Самое лучшее время недорого обустроить домашний офис или комнату, в которой ребенок будет учиться! Цены на письменные столы снижены до 53%! Ассортимент представлен ЗДЕСЬ. Великолепные стулья можно выбрать ЗДЕСЬ. Цены снижены до 71%.
Весь ассортимент ON24 представлен ЗДЕСЬ. Цены снижены до 84%!

Kaup24

В Kaup24 вы найдете все необходимое для нового учебного года. Представлены письменные столы, стулья, полки, шкафы, кровати, комоды, ковры, осветительные приборы и прочее. Стулья и столы выбирайте ЗДЕСЬ. Скидки до 70%.

Все предложения смотрите ЗДЕСЬ.

Hansapost

ТОП

Hansapost предлагает все необходимое для детской и офиса. Цены на полки, стулья и кровати снижены на более чем 60%. Цены на письменные столы начинаются с 49.95 евро. Ассортимент представлен ЗДЕСЬ.

Все другие товары по суперценам ЗДЕСЬ.

1A.EE

Если вы ищете стул домой или в офис, то самое время заглянуть в 1A.EE. Здесь вы найдете более 500 различных наименований по самой лучшей цене! Стулья для работы выбирайте ЗДЕСЬ.

Светильники ЗДЕСЬ.

Весь ассортимент 1A.EE представлен ЗДЕСЬ.

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





ФОТО: На представления спектакля ”Кремлевские соловьи” в Нарве продано уже 19600 билетов. ”Это просто сенсация!”

03.08.2018
Ничего подобного в Нарве еще не было — билеты на 11 представлений шоу ”Кремлевские соловьи”, посвященного творчеству суперпопулярного в советское время эстонского певца Яака Йоала, уже почти раскуплены, при том, что на каждое из них может попасть 2000 зрителей. Как такое стало возможно, остается главным вопросом, на который Delfi попытались ответить в создающем выездной спектакль Tartu Uus Teater, а также нарвские деятели культуры.
Подробнее




Naiste käekell Daniel Wellington DW00100067
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052005
139,50 €
83,70 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


КАРТЫ: Субботние состязания по триатлону очень серьезно изменят схему движения по Таллинну. Обязательно изучите!

03.08.2018
4 июля в Таллинне впервые пройдут полномасштабные международные соревнования по триатлону — IRONMAN с большим числом спортсменов. Для участия в нем зарегистрировались свыше 1400 человек из более чем 50 стран.
Подробнее


ФОТО ЧИТАТЕЛЯ: По Таллинну ездил беспилотный концепт Renault EZ-GO

03.08.2018
В Таллинне был замечен представленный в марте на Женевском автосалоне шестиместный шаттл Renault EZ-GO, оснащенный автопилотом четвёртого уровня. У машины нет ни руля, ни педалей, а единственный электромотор установлен на задней оси.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ