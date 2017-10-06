Суперпредложения начала октября: телефоны и смарт-часы во многих магазинах особенно дешевые!

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RDE.EE

В интернет-магазине RDE.EE вы найдете лучшие предложения кнопочных телефонов и смартфонов. В ассортименте известные бренды, такие как Samsung, Huawei, LG, HTC, Prestigio, Sony и другие. Эту модель Samsung Galaxy 2017 года вы сейчас получите по цене спецпредложения именно в интернет-магазине RDE!

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Nutikell.com

Nutikell.com — интернет-магазин смарт-часов и спортивных часов, где представлены только получившие лучший результат стильные и прочные часы. Все смарт-часы Westyx измеряют ваш пульс и ежедневно считают шаги.

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1a.ee

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ATF Arvutisalong

В ATF Arvutisalong на телефоны и смарт-часы особенно горячие цены. Считающий пульс с запястья монитор активности Fitbit с солидным дизайном вы получите по лучшей цене именно в ATF Arvutisalong. Fitbit Alta — брызгонепроницаемый монитор активности, который позволяет следить за своей активностью, шагами, калориями и преодоленным расстоянием. У устройства аккумулятор долго держит заряд, а именно до 7 дней.

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ON24 Sisustsukaubamaja

В интернет-магазине ON24 вы найдете очень крутые смарт-товары для своего хозяйства. Синхронизированные с телефоном кухонные весы считают количество с точностью до 1 грамма. Смарт-часы Whithings — монитор активности и сна, который позволяет следить за шагами (ходьба и бег), расстоянием и сжиганием калорий. Вдобавок у часов соединение Bluetooth с низкими затратами энергии, что позволяет аккумулятору держать заряд более 8 месяцев.

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Hansapost

В интернет-магазине Hansapost вас ждут более 400 смартфонов по лучшим ценам. В ассортименте предложения лучших брендов, таких как Apple, Samsung, Sony, Huawei и другие. Цены снижены до 47%. Вдобавок в наличии более 7000 аксессуаров для телефонов. К покупке прибавляется БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСПОРТ в посылочный автомат!

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Kaup24

Суперкампания Kaup24 снизила цены на смарттовары до самого низкого в истории уровня! В ассортименте телефоны, смарт-часы и аксессуары Samsung, Nokia, Sony, Apple и многих других производителей аж на -70% дешевле. Монитор активности Fitbit Flex вы сейчас получите за 62.65 евро!

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