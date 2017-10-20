Суперпредложения на стиральные машины: в этих магазинах сейчас самые лучшие цены!

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Hansapost

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Alfashop

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Эта компактная стиральная машина с верхней загрузкой Electrolux EWT1062IDW имеет исключительно объемный барабан, позволяющий стирать разом большое количество вещей. В зависимости от объема машина сама выберет необходимый цикл.

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Kaup24

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ATF

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ON24

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