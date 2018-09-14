14.09.2018, 16:50

Суперпредложения на мебель для прихожей: полки, вешалки и шкафчики до 70% дешевле


Советы от zave.ee
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Foto: Jaanus Lensment

Zave.ee представляет широкий выбор мебели и товаров для интерьера, чтобы обставить прихожую. В ассортименте дешевые шкафчики для обуви, зеркала, вешалки, тумбы, ящики для хранения и придверные коврики.

ON24 Sisustuskaubamaja

Онлайн-магазин ON24 предлагает шкафы в прихожую и для обуви, вешалки, зеркала и отличные ковры — скидки до 78%! Цены на полки для обуви начинаются от 18,35 евро! Коврики ищите здесь — в ассортименте более 1300 предложений. Предложения на мебель — здесь. Не пропустите также ящики, коробки и корзины — смотрите здесь.

Hansapost

В ассортимент товаров Hansapost добавились тысячи новинок и отличных предложений. Новая мебель для прихожей или гардеробной стоит до 53% дешевле. В продаже вместительные платяные шкафы, полки для обуви, вешалки, коробки и корзины. Ознакомьтесь с коврами для прихожей — скидки до 59%! Все предложения ищите здесь.

Kaup24

В Kaup24 вы найдете стильную мебель для прихожей и гардеробной: шкафчики, полки, скамейки и вешалки. Ознакомьтесь с выбором мебели здесь. Кроме того, вы найдете отличные предложения на чехлы для одежды, вакуумные мешки и коробки для хранения — смотрите здесь.

1A.EE

Среди товаров 1A.EE вы найдете более 200 отличных предложений на придверные коврики. Цены начинаются от 0,60 евро! Вакуумные мешки, чехлы для одежды и корзины — ознакомьтесь здесь.

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