29.09.2017, 17:00

Суперпредложения бытовой техники: эти магазины сейчас делают скидки до 80%!


Советы от zave.ee
EST
Enim garantiiremonti vajavad elektroonikakaubad
Foto: Madis Veltman

На Zave.ee вы найдете лучший выбор различной бытовой техники по суперхорошим ценам. Приобретите себе домой новую энергосберегающую стиральную машину, пылесос или микроволновую печь из числа супервыгодных предложений! Zave.ee помогает вам сравнить цены и выбрать самое подходящее место для покупки.

RDE.EE

Воспользуйтесь случаем и приобретите себе крупную бытовую технику до половины дешевле. Среди сентябрьских предложений RDE.EE вы найдете по лучшим ценам энергосберегающие холодильники, посудомоечные машины, плиты, печи и стиральные машины от лучших производителей, таких как Electrolux, Samsung, Indesit, Whirlpool, LG и другие.

Со всем ассортиментом ознакомьтесь ЗДЕСЬ.

ТОП

Kaup24

В ассортименте Kaup24 вы найдете мелкие и крупные кухонные приборы с невероятной скидкой. Миксер для молока вы сейчас получите аж на 95% дешевле. Энергосберегающую A++ морозилку вы можете купить на 40% дешевле.

Со всей бытовой техникой ознакомьтесь ЗДЕСЬ.

Hansapost

В интернет-магазине Hansapost вас ждут лучшие стиральные машины, пылесосы и плиты более чем на 40% дешевле. С очень качественной A+++ стиральной машиной Bosch вы получите в подарок утюг Bosch!

Все предложения смотрите ЗДЕСЬ.

1a.ee

В интернет-магазине 1a.ee вас удивят суперпредложения бытовой техники со скидкой 80%. В ассортименте вы найдете микроволновые печи, миксеры для молока, пылесосы, утюги и т. д. Вытяжку Electrolux вы сейчас можете приобрести со скидкой 50%.

Все предложения смотрите ЗДЕСЬ.

K-rauta

В магазинах K-rauta лучшие специальные предложения уик-энда до 40% дешевле. В ассортименте бытовой техники Philips вас удивят суперценами утюги, кофеварки-эспрессо, пылесосы, электрические чайники и многие другие бытовые приборы.

Все предложения смотрите ЗДЕСЬ.

Alfashop

В Alfashop вы найдете хороший выбор качественной бытовой техники от таких производителей, как Electolux, Candy, Bosch, Whirlpool, Siemens и другие. Ассортимент кухонной техники сейчас до 47% дешевле.

С ассортиментом ознакомьтесь ЗДЕСЬ.

Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии