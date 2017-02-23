Спешите: в нескольких магазинах резко подешевели наручные часы, украшения и аксессуары

Zave представляет вам чрезвычайно хорошие предложения для выбора между наручными часами, украшениями и аксессуарами. В ассортименте качественные товары известных производителей до 85% дешевле. Zave помогает вам сравнить товары и найти самое подходящее место для покупки.

Käekellad.ee

Интернет-магазин Käekellad.ee предлагает в широком ассортименте наручные часы от фирм Triwa, Lorus, Guess, Police, Esprit, Nesterov, Vector и других. Предлагаются качественные и красивые наручные часы, которые украсят каждого. В ассортименте как близкие к традиционным, так и будничные и праздничные наручные часы.

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Hansapost

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В ассортименте Hansapost вы найдете по невероятным ценам браслеты, колье, наручные часы и многие другие аксессуары. Цены ниже на 85%. Красивые наручные часы Esprit вы в данный момент можете приобрести на 65% дешевле.

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Kaup 24

В интернет-магазине Kaup 24 идет кампания "Самое большое событие года". Скидки действуют на тысячи товаров. В ассортименте красивые украшения и качественные и красивые наручные часы от брендов Gino Rossi, Esprit, Guess, Roccobarocco, Morgan, Solus и других. Вдобавок кожаные кошельки Pierre Cardin и Trussardi до 33% дешевле.

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Frog.ee

В ассортименте Frog.ee вы найдете по очень хорошим ценам мониторы активности и смарт-часы. Для тех женщин, которые не хотят всегда носить громоздкие и большие спортивные часы, идеальное решение — красивый монитор в виде браслета. Они выглядят по-настоящему женственно и эффектно и позволяют считать, что это красивый аксессуар. В данный момент именно на эти товары скидки до 63%.

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Alfashop

В Alfashop хороший выбор чехлов для самых популярных смартфонов. Например, для своего Iphone 5/6 вы можете выбрать классные и уникальные обложки. Выбор цвета и тем многообразный.

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