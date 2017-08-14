Спешите: товары для спорта и хобби сейчас до 80% дешевле

Zave.ee представляет лучшие предложения на товары для спорта и свободного времени. На выбор предлагаются спортивные одежда и обувь, товары для спорта, пульсометры и мониторы активности, а также товары для хобби. Zave поможет вам сравнить предложения и выбрать наиболее подходящее место для совершения покупок.

1a.ee

На 1a.ee проходит самая большая распродажа этого года. Здесь вы найдете роликовые коньки, велосипеды, спортивные часы и обувь со скидкой до 62%. Смотрите здесь. А популярный монитора активности Xiaomi Mi Band 2 сейчас в продаже всего за 34.99.

ON24 Sisustuskaubamaja

ON24 предлагает батуты, роликовые коньки, велосипеды, тренажеры и много другое со скидкой до 39%. Ознакомьтесь с товарами здесь.

Nutikell.com

Среди товаров Nutikell.com вы найдете современные и прочные смарт-часы, а также пульсометры Westyx vFit и Westyx Flake. Ищите здесь.

Hansapost

В онлайн-магазине Hansaposti идет распродажа на товары для спорта и хобби. В продаже удобные надувные кресла, палатки, велосипеды, батуты, бассейны, гироскутеры и другое со скидками до 70%. Смотрите здесь.

Velomarket

Прочные и качественные сделанные в Европе велосипеды можно найти в велосипедном магазине Velomarket. Классические и стильные женские велосипеды, мужские гибридные и детские — цены понизились до 46%. Ищите здесь.

Fashion Dreams

Онлайн-магазин Fashion Dreams предлагает удобные кеды и ботинки, а также летнюю одежду по льготным ценам. Платья, блузки, штаны и юбки — ознакомьтесь со всеми товарами здесь.

Popsport!

В магазинах Popsport есть вся необходимая одежда и обувь для удобных занятий спортом и свободного времяпрепровождения. Цены упали до 60%, на обувь New Balance — до 50%, а на одежду Didriksons — до 40%. Все товары — здесь.

Kaup24

Kaup24 представляет суперпредложения на велосипеды, самокаты, роликовые коньки, батуты, скейты и мячи. Сэкономьте до 84%. Сделайте свой выбор здесь.

RDE.EE

Среди предложений RDE вы найдете более 200 замечательных качественных спортивных часов и мониторов активности. Представлены товары Fitbit, Samsung, Polar, Garmin и других брендов, а также роликовые коньки для всей семьи. Ищите здесь.