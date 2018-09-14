Спешите! Скидки до 60% на пылесосы помогут сделать ваш дом чище

14.09.2018, 21:55

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Советы от zave.ee
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Lapsega kodus
Foto: Ilmar Saabas

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Deutsche Bank еще в 2015 году предупреждал о проблемах в эстонском филиале Danske

14.09.2018
Власти США начали расследовать отмывание денег через Danske Bank. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Речь идет о подозрительных транзакциях через эстонский филиал банка, сообщает rus.err.ee.
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Мать возмущена: у моего ребенка изо рта торчала железка, а в Таллиннской зубной поликлинике нас не приняли!

14.09.2018
В редакцию Delfi обратилась Екатерина, которая жалуется, что ее ребенку не оказали помощь в Таллиннской стоматологической поликлинике. Представитель клиники говорит, что опасности для ребенка не было, а у них просто не было возможности помочь ему.
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ФОТО │ Лучшие из лучших: обзор самых шикарных и красивых домов Эстонии

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