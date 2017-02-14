Смотрите, в каких магазинах сейчас бытовая техника со скидкой до 59%

Zave представляет вашему вниманию обзор лучших предложений в интернет-магазинах на бытовую технику. Вы найдете множество бытовой техники для кухни по суперценам. На многие модели скидка достигает до 50%. Zave помогает вам сравнить товары и найти самое подходящее место для покупки.

Multikeetja.ee

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Hansapost

У Hansapost — День рождения! По случаю дня рождения в магазине вы найдете более 200 суперпредложений с подарками. Гладильные приборы сейчас можно приобрести со скидкой до 50%. Также в магазине большой выбор холодильников, пылесосов. А стиральную машину Bosch сейчас можно купить с 40% скидкой. В подарок вы получите утюг Bosch.

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M&T Shop

M&T Shop представляет вам широкий выбор разных моделей кофемашин, техники для глажения, а также пылесосов со скидкой до 59%.

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Kaup 24

В Kaup 24 крупная бытовая техника по выгодным ценам. Например, сейчас вы можете купить холодильник со скидкой до 50%. Также по хорошей цене вы найдете блендеры, соковыжималки, утюги и пылесосы.

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