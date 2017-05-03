Смотрите, в каких магазинах невероятные скидки на газонокосилки и садовые инструменты

Zave представляет вашему вниманию обзор лучших предложений для сада. Вы найдете газонокосилки, триммеры, садовые инструменты и другие садовые инструменты. Zave помогает вам сравнить товары и найти самое подходящее место для покупки.

Hansapost

В Hansapost вы найдете широкий выбор техники для сада по льготным ценам. Газонокосилки, минитракторы-косилки, садовые инструменты, роботы-газонокосилки и другие товары. Трактор-газонокосилка с прицепом сейчас по особо выгодной цене. Скидки до 65%.

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ON24

В ON24 газонокосилки, садовые инструменты и принадлежности для сада со скидкой до 50%. При помощи электрической газонокосилки MTD Smart 32 косить траву очень удобно — у нее есть травосборник. Модули для дорожки из стойкого пластика к ультрафиолету обеспечат удобное передвижение между грядками. Садовый комплект из четырех предметов сейчас можно купить за 18 евро.

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Selver

В Selver вы найдете все необходимое для проведения весенних работ в саду. В ассортименте — садовые инструменты, перчатки и удобрения фирмы Fiskars.

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Alfashop

В Alfashop садовые опрыскиватели и теплицы со скидкой до 43%.

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1a.ee

В интернет-магазине 1a.ee садовые инструменты и другие аксессуары со скидкой до 75%. Здесь вы найдете товары от таких производителей, как Fiskars, Bosch, Greenmill, McCulloch, Karcher, Stiga и др.

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Kaup24

В Kaup24 проходит кампания "Огромная чистка склада". Садовый инвентарь, садовая техника, цветочные горшки, семена, а также сотни других товаров со скидкой до 76%. Газонокосилки со скидкой до 62%.

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