Смотрите, в каких магазинах мебель для прихожей и гардероба до 80% дешевле!

Zave.ee предлагает все нужное для интерьера вашей прихожей и гардероба — скидки до 80%! В продаже дешевые полки под обувь, зеркала, вешалки, тумбы, ящики для хранения и гардеробные полки.

Kaup24

Цены в Kaup24 стали ниже некуда! Новые дверные коврики, полки под обувь, шкафы, комоды, вешалки, зеркала и многое другое сейчас до 80% дешевле. Этот комплект для прихожей в рамках кампании ценовой гарантии стоит на 57% меньше. Ковры и коврики в продаже здесь. Предложения на мебель — здесь.

ON24 Sisustuskaubamaja

ON24 предлагает лучшие цены на шкафы для прихожей и обуви, зеркала, вешалки и тумбы. Скидки до 59%! Цены на обувные шкафы начинаются от 49,95 евро! Также в продаже стильные коробки для хранения до 47% дешевле. Ищите все здесь.

Common Mööbliäri

В Common вы найдете мебель для прихожей и гардероба, а также стильные элементы для интерьера! Лучшие предложения на шкафы, полки, скамьи и вешалки. Шкаф для обуви стоит на 43% дешевле! Цены на вешалки начинаются от 33 евро. Все товары — здесь.

Alfashop

Alfashop продает практичные и качественные полки под обувь, шкафы, вешалки, скамьи и другие товары для прихожей. Вешалки стоят от 30,27 евро! Смотрите здесь.

Hansapost

В магазине Hansapost выбор шкафов для прихожей в продаже до 50% дешевле. В ассортименте шкафчики и полки для обуви, комплекты мебели для прихожей и комоды. Зеркала различного стиля сейчас до 75% дешевле! Ищите здесь.