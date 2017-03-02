Смотрите особенно сладкие предложения: скидки на спортивную одежду и обувь до 80%

В ассортименте Zave.ee вы найдете все необходимые спортивные товары к предстоящему весеннему сезону со скидкой до 83%. Предлагается качественная спортивная одежда и обувь, которая подходит для тренировки как в помещении, так и на улице, и широкий выбор снаряжения для тренировок. Zave помогает вам сравнить товары и найти самое подходящее место для покупки.

Exit Sport

В ассортименте товаров Exit Sport одежда для зимнего спорта по невероятным ценам. Цены на горные куртки упали аж на 83%. Хорошие принадлежности для горнолыжного спорта вы можете приобрести на 70% дешевле. Насладитесь в последние разы радостями зимнего спорта еще этой весной или приобретите все снаряжение к новому сезону намного дешевле.

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Popsport!

В Popsport отличный выбор обуви для баскетбола на целых 60% дешевле. Также вы найдете всю необходимую одежду, обувь и принадлежности для тренировок к уроку аэробики или тренировке в тренажерном зале до 35% дешевле. В ассортименте коврики для йоги, фитболы, гантели и многие другие товары. Вдобавок в Popsport отличный выбор спортивных часов и мониторов активности, чтобы вы могли следить за своими результатами тренировок.

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1a.ee

В интернет-магазине 1a вы можете приобрести хорошие коньки на 61% дешевле. Если вы занимаетесь йогой, то самое время взглянуть на ассортимент товаров 1a. Принадлежности для йоги вы в данный момент можете приобрести до двух раз дешевле. Также в ассортименте товаров есть незаменимые спутники на тренировках — фляги для питья и спортивные часы. Например, качественные спортивные часы Polar вы можете приобрести на 41% дешевле.

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Kaup 24

В интернет-магазине Kaup 24 вы получите все необходимые принадлежности для тренировок и упражнений на растяжку. В ассортименте удобные гимнастические маты и болстеры для йоги, прочные гантели и тренажеры и все остальные вспомогательные средства для эффективной силовой и фитнес-тренировки. В ассортименте есть и одежда для тренировок, цены на которую снижены аж на 70%.

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Hansapost

В Hansapost "Большая складская распродажа". В связи с этим цены на многие товары ниже до 80%. В ассортименте вы найдете палки для ходьбы, диски здоровья, тренировочные скамьи, коврики для йоги и многие другие товары. С некоторыми товарами вы получите в придачу бесплатно подарок.

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ON 24

ON 24 предлагает широкий выбор снаряжения для тренажерного зала, среди которого фитболы и гимнастические маты, тренажеры, турники и боксерские груши по хорошим ценам. Вдобавок большой выбор коньков и велосипедов.

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