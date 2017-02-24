Смотрите и удивляйтесь: цены на ноутбуки и планшеты во многих магазинах до 64% ниже

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1A.ee
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Подсветка клавиатуры, быстрый процессор и стойкий аккумулятор быстро сделают из этой модели любимый многими ноутбук, на котором хорошо как работать, так и заполнять свободное время. Вдобавок широкий выбор других известных брендов как Dell, Apple, Lenovo, Asus и другие.
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Alfashop
В Alfashop широкий выбор ноутбуков, планшетов, мониторов и других устройств. Ноутбуки Apple в данный момент по ценам кампании. iPad mini — отличный спутник на каждый день, потому что он содержит приложения, которые помогают вам совершать повседневные действия: смотреть мейлы и общаться через FaceTime, например, с другом. Этот чрезвычайно быстрый планшет с красивым дизайном ждет вас в магазине Alfashop.
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Kaup 24
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Frog.ee
В ассортименте товаров Frog.ee вы найдете по невероятным ценам подходящие именно вам лэптопы и планшеты. Среди предложений множество моделей Apple, Lenovo и Toshiba до двух раз дешевле! Конечно, есть в ассортименте и уцененные сумки для компьютеров и другие принадлежности.
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