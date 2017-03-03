Смотрите и торопитесь: цены на бытовую технику во многих магазинах снижены до 80%

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Frog.ee

Если вы хотите приготовить наполненный витаминами смузи, то сейчас самое время просмотреть предложения на блендеры. Цены начинаются от 28 евро и скидки — целых 64%.

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ON 24

В ON 24 широкий выбор кухонной и бытовой техники. В ассортименте электрические чайники, тостеры, кофеварки, пароварки и другие принадлежности, которые нужны вам для возни на кухне. Если вы наслаждаетесь хорошими вкусами и любите сладкое, то в данный момент вы можете приобрести себе комплект для приготовления крем-брюле по льготной цене. Пригласите друзей в гости и предложите им сладкое лакомство.

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Multikeetja.ee

В ассортименте товаров вы найдете мультиварки, чайники, кухонные весы, миксеры и другие товары. Цены на мультиварки ниже до 40%. Вдобавок в наличии широкий выбор эспрессо-машин и кофеварок от качественных брендов, таких как Saeco, Philips, Bosch, Delonghi, Severin и др.

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1A.ee

В интернет-магазине 1A вы найдете новую микроволновую печь Samsung аж на 79% дешевле. Капсульную кофеварку Delonghi вы можете приобрести всего за 62 евро (обычная цена 166 евро).

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M&T Shop

M&T Shop представляет вам микроволновые печи известных брендов до 58% дешевле. Вдобавок вы можете приобрести новую кофеварку или кухонный комбайн до двух раз дешевле.

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Alfashop

В субботу утром приготовление блинчиков станет намного приятнее, если на кухне помогает специальная блинница. В данный момент вы можете приобрести блинницу Severin за 33 евро. Вдобавок в наличии отличный выбор другой бытовой техники от холодильников до воздухоочистителей.

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