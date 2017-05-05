Смотрите, где сейчас суперцены на игровые домики, горки, самокаты, песочницы и бассейны

Дети, на улицу! На Zave.ee вы найдете все необходимые предложения, чтобы детям на улице не стало скучно. В ассортименте классные игровые домики, горки, песочницы, беговые велосипеды и так далее. Сделайте своему чаду сюрприз и выберите на лето крутые приспособления для игры и свободного времени. Zave помогает вам сравнить предложения и найти самое подходящее место для покупки.

1a.ee

В ассортименте товаров 1a.ee вы найдете очень классные игровые домики, горки, песочницы и беговые колеса по суперценам. Игровой домик Smoby Jura вы сейчас получите аж на 44% дешевле. Цены на беговые велосипеды начинаются с 38 евро. Вдобавок широкий выбор очень крутых тракторов и машин с педалями.

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Hansapost

В Hansapost вы найдете песочницы, игровые домики, самокаты, бассейны и многие другие товары по очень хорошим ценам. Самокат Nils Extreme сейчас на 65% дешевле. А батут вместе с защитной сеткой и лестницей вы получите на 48% дешевле. Дельную песочницу с навесной крышей вы также получите по цене специального предложения.

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Kaup24

В Kaup24 вы найдете ассортимент горок до двух раз дешевле. Цены на игровые домики и песочницы снижены до 40%. В наличии атмосфероустойчивые товары как из натурального дерева, так и из пластика.

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Очень крутые бассейны со скидкой до 66%. Наслаждайтесь летними днями и охлаждайтесь в освежающей воде!

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ON24 Sisustuskaubamaja

В ассортименте товаров ON24 вы найдете прочные горки, беговые велосипеды, самокаты и машинки для толкания и рулы. Выберите крутую горку для езды на машинках или отличную качель-гнездо Sampa.

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Popsport!

Ассортимент товаров Popsport предлагает классные самокаты как для мальчиков, так и для девочек. Также вы можете выбрать по хорошей цене флисовую кофту Didriksons, чтобы дольше весело и тепло наслаждаться вечерами.

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