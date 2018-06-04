04.06.2018, 23:38

Смотрите, где сейчас самые лучшие предложения на мебель для сада и террасы!


Советы от zave.ee
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Foto: Ilmar Saabas

Наступило время для сада! Zave.ee представляет выгодные предложения на садовую мебель: столы и стулья, диванные комплекты, шезлонги и подвесные кресла. Также не пропустите стильный горшки, тенты и другие необходимые вещи.

ON24 Sisustuskaubamaja

ON24 предлагает отличные цены на товары и мебель для сада. Стильный и удобный шезлонг Farm сейчас стоит до 30% дешевле, а на садовую мебель действуют скидки до 62%. Выбор мебели для сада — здесь. Батуты, грили, бассейны и другие товары для улицы — здесь.

Kaup24

В Kaup24 на садовую мебель действуют скидки до 64%! Приобретите новый шезлонг, мебельный комплект в столовую или подвесные качели, чтобы сделать свой сад или террасу волшебным местом. Горшки, бассейны, батуты и другие товары для сада — здесь. Скидки до 80%! Ознакомьтесь со всеми предложениями здесь.

Hansapost

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В Hansapost началась большая распродажа ”ALE hopp”. Сотни предложений по выгодной цене — все для сада, террасы и жилых комнат. Садовая мебель сейчас до 58% дешевле. Все товары для сада — здесь.

1A.EE

1a.ee предлагает широкий выбор мебели для сада и террасы. Цены на качели начинаются от 8,99 евро! Качественный комплект из стола и двух стульев стоит всего 66,25 евро. Вся садовая мебель — здесь. Стильные горшки для цветов — здесь.

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