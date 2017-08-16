Школа уже близко: офисная и детская мебель сейчас до 70% дешевле

Zave.ee предлагает лучшие предложения на школу для офиса и школы: письменные столы, стулья, диван-кровати, полки и тумбы. Zave поможет вам сравнить предложения и выбрать наиболее подходящее место для совершения покупок.

Kaup24

С помошью Kaup24 вы найдете необходимую мебель для начала школьного года, ведь на детскую мебель действуют скидки до 69%. В продаже также письменные столы, стулья, полки, шкафы, кровати и комоды. Смотрите здесь.

Common Mööbliäri

В преддверии учебного года Common проводит специальную скидочную кампанию. Приобретите новый письменный стол, полки, стулья и комоды. Цены понизились до 50%. Сделайте свой выбор здесь.

ON24 Sisustuskaubamaja

Кампания ON24 ”Назад в школу” позволит вам купить письменные столы, стулья, полки и другие товары по выгодной цене. Кроме того, все матрасы и кушетки Sleepwell сейчас до 20% дешевле. Смотрите здесь.

K-Rauta

Для того, чтобы обновить домашний кабинет или офис хватит смены обоев! K-Rauta предлагает лучший выбор обоев до 40% дешевле. Кроме того, в продаже светильники и LED-лампы со скидкой до 56%. Все предложения магазина — здесь.

Hansapost

В Hansapost вы найдете лучшую мебель для детской и офиса. Удобные офисные стулья сейчас почти вполовину дешевле. Все товары ищите здесь. Пеналы, ранцы, тетради и все для рисования — здесь.

1a.ee

Если ищете мебель для дома или офиса по хорошим ценам, то стоит заглянуть на сайт 1a.ee. В ассортименте вы найдете эргономические и качественные стулья по отличной цене! Смотрите здесь.