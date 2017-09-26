Садовый сезон закончился: магазины продают садовые товары по очень выгодным ценам — до 75% дешевле!

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Hansapost

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K-Rauta

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Kaup24

На сайте Kaup24 вы найдете лучшие грабли, сборщики листьев и ящики для компоста до 64% дешевле. Вдобавок вы найдете в широком ассортименте мебель для сада и террасы, которая аж более чем на 70% дешевле.

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ON24 Sisustuskaubamaja

В интернет-магазине ON24 вы найдете все садовые товары в одном месте. Красивые комплекты садовой мебели вы получите со скидкой до 42%. Практичную песочницу/ящик для выращивания растений вы сейчас получите всего за 25 евро.

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Selver

В Selver вы найдете все необходимые принадлежности для осенних садовых работ. Предлагаются качественные садовые инструменты Fiskars, рабочие перчатки и удобрения.

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Alfashop

В Alfashop выбор садовых инструментов и принадлежностей со скидкой до 50%. Здесь вы найдете прочные грабли, кусторезы, триммеры, сборщики снега и многие другие товары.

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1a.ee

В интернет-магазине 1a.ee садовые инструменты и принадлежности до 65% дешевле. Хороший и надежный мойщик высокого давления Kärcher вы получите со скидкой 49%.

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