Рождественские скидки уже начались: мебель, украшения и гирлянды до 80% дешевле

Пришло время начать подготовку к праздникам! Среди товаров Zave.ee прибавилось множество товаров в рамках рождественских скидочных кампаний: товары для интерьера, украшения и мебель. Приобретите красивые гирлянды, декоративные подушки или же обеденный стол для праздничного ужина с родными и близкими!

ON24 Sisustuskaubamaja

В ON24 Sisustuskaubamaja до 26 ноября действует рождественская кампания. По суперценам в продаже столики под телевизор, обеденные столы, стулья, шкафы и широкий выбор елочных украшений. Цены на мебель и товары для интерьера — до 79% ниже. Ищите здесь.

Hansapost

Большая рождественская кампания началась и в Hansapost. Здесь вы найдете прелестные украшения, свечи, рождественские огни, искусственные ели, тематическая посуда и текстиль. На все рождественские товары распространяется быстрая доставка! Смотрите все товары здесь.

Kaup24

В онлайн-магазине Kaup24 тоже началась скидочная кампания: скидки на рождественские товары достигают 72%! В продаже красивые елки, украшения, упаковка для подарков и гирлянды. Все остальные товары — здесь.

Common

В Common Mööbliäri хороший выбор мебели с 50% скидкой. Выберите себе новую мебель в столовую или гостиную именно в Common, так как мебельные комплекты из Франции сейчас в продаже по особенно сладкой цене! Ищите здесь.

1a.ee

Изумительно красивые елочные украшения и рождественские огни можно найти в изобилии в онлайн-магазине 1a. На выбор представлены сотни предложение на рождественские свечи и елочные гирлянды. Сделайте свой выбор здесь.

Selver

Самые сладкие рождественские предложения — в Selver. В продаже вкуснейшие рождественские шоколадные календари, упаковки конфет, пипаркоки и невероятно вкусное печенье. Смотрите здесь.