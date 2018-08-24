Просто невероятные скидки на домашнюю технику — вплоть до 98%!

1A.EE

В 1A.EE проходит самая большая распродажа года. Кампания действует лишь считанные дни — до 28.08.2018, успейте воспользоваться скидками! Спешите, ведь цены на технику тотально понизились и стали до 78% дешевле! Ищите здесь.

и

ATF Arvutisalong вы найдете отличные предложения как на компьютеры, так и на домашнюю технику. Качественный пылесос Bosch в продаже по лучшей цене именно здесь. В ассортименте также стиральные машины, сушилки, плиты и много другое — смотрите здесь.

Hansapost

В Hansapost домашняя техника от Bosch, Candy, Philips, Braun и других качественных производителей сейчас до 50% дешевле. Среди предложений вы найдете утюги, плиты, пылесосы, стиральные машины и многое другое. Ознакомьтесь здесь.

RDE.EE