Предложения последнего момента: большая распродажа домашней техники со скидками до 76%

Цены тают на Рождество! Zave.ee предлагает лучшие предложения на домашнюю технику и кухонные агрегаты. Скидки до 76% на пылесосы, утюги, стиральные машины, электрические чайники, блендеры, тостеры и холодильники.

RDE.EE

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Hansapost

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Kaup24

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ON24 Sisustuskaubamaja

В ON24 широкий выбор техники и кухонной аппаратуры. Действует особое предложение на пылесосы Kärcher — сейчас до 28% дешевле. Также в продаже роботы-пылесосы, электрические чайники, тостеры, кофе-машины и блендеры. Ищите здесь.

Multikeetja

В ассортименте Multikeetja более 40 мультиварок от известных производителей. Также вы найдете все дополнительные товары, как крышки, кастрюли т.д. Настольные печи, миксеры и электрические чайники сейчас до 40% дешевле. Быстрая бесплатная доставка, оплата при получении товара и 30-дневная гарантия возврата — смотрите здесь.

Alfashop

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ATF Arvutisalong

Среди предложений ATF Arvutisalong вы найдете лучшие предложения на домашнюю и кухонную технику. Цены на стиральные машины Candy начинаются от 189.50 евро! А эспрессо-машина Delonghi в продаже по лучшей цене именно в ATF. Все предложения — здесь.

1a.ee

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