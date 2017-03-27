Поспешите: в этих магазинах на товары для спорта и отдыха действуют скидки до 80%

Zave представляет лучшие предложения для того, чтобы вы могли насладиться походом, спортом и хобби. На выбор доступны качественная одежда и походное снаряжение, все для тренировок и рыболовные товары. Zave поможет сравнить товар и выбрать подходящее место покупки. Смотри! Сравнивай! Сэкономь!

Jahipaun

Jahipaun предлагает одежду и обувь для похода, охоты или рыбалке по супер-ценам. Резиновые сапоги сейчас в продаже до 60% дешевле. Также вы найдете термобелье, спальные мешки, бинокли и другие необходимые товары по отличной цене.

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Popsport!

В Popsport вы найдете все необходимое, чтобы начать приводить себя в форму после зимы. Кроссовки для занятий баскетболом сейчас до 60% дешевле, а обувь для тренировок и свободного времени — до 41%. Также в магазине есть и соответствующая одежда и товары для спорта: гребные тренажеры, гири, маты, гантели, велотренажеры, мячи и многое другое.

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1A

1a.ee предлагает роликовые коньки со скидкой до 58%. Также в продаже есть товары для тренировок в зале и мониторы активности по отличной цене. Популярные и качественные браслеты FitBit сейчас до 46% дешевле.

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Kaup 24

В Kaup 24 вы найдете супер-предложения на велосипеды, самокаты, роликовые коньки, батуты и скейты. Популярные велосипеды для города и отдыха на природе сейчас до 57% дешевле.

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Exit-Sport

Подготовьтесь к весне и купите в Exit-Sport удобные одежду и обувь для тренировок. Широкий выбор обуви от DC сейчас почти на 50% дешевле.

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Hansapost

В Hansapost цены на товары для тренировок стали до 85% дешевле. Также есть отличный выбор обуви для мужчин и женщин. Мужская обувь Diadora — на 67% дешевле. Также в продаже коврики для йоги, крутящиеся диски-тренажеры с эспандером и другие.

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ON 24

ON 24 предлагает широкий выбор для любителей рыбалки. В продаже отличные удочки, спиннинги, лески, резиновые сапоги и различные приманки.

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