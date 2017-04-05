Поспешите: садовые товары и мебель в этих магазинах до 60% дешевле

В ассортименте товаров Zave.ee вы найдете садовую мебель и мебель для террасы и товары для обстановки от известных интернет-торговцев по отличным ценам. В ассортименте садовые стулья и столы, диванные комплекты, шезлонги, подвесные кресла, бассейны и батуты. Скидки до 60%. Zave помогает вам сравнить товары и найти самое подходящее место для покупки.

ON 24

ON 24 представляет вам садовые товары по суперхорошим ценам. Приобретите себе стильный обеденный комплект, раздобудьте для террасы новый качественный диван или удобное подвесное кресло. Также вы получите по хорошим ценам бассейн или батут с сеткой для детей и классный и инновационный надувной диван Galaxy по льготной цене. Цены снижены до 50%.

С предложениями на садовую мебель можете ознакомиться здесь.

Батуты, песочницы, бассейны и другие товары найдете здесь.

Alfashop

К ассортименту товаров Alfashop прибавился широкий выбор садовой мебели и мебели для террасы. В ассортименте шезлонги, гамаки, диваны и комплекты и выбор принадлежностей для полива, цветочных горшков, батутов и других садовых товаров. Цены на подвесные кресла начинаются от 12,90 евро.

Сделайте свои моменты отдыха удобными и ознакомьтесь со всем ассортиментом товаров здесь.

Hansapost

В ассортименте товаров Hansapost очень большой выбор навесов и садовых павильонов разного вида со скидкой до 51%. Вдобавок хороший выбор гамаков, удобных шезлонгов и стильной садовой мебели до 60% дешевле!

Ознакомьтесь с ассортиментом здесь.

Kaup 24

В ассортименте товаров Kaup 24 вы найдете садовую мебель в широком ассортименте. Предлагаются угловые диваны, комплекты, шезлонги, подвесные кресла и гамаки и многие другие товары по очень хорошим ценам. Ознакомьтесь с ассортиментом здесь и сэкономьте до свыше 60% от суммы покупки!

Common

Среди предложений Common вы найдете отличный выбор садовой мебели и мебели для террасы. Раздобудьте себе летние садовые столы, угловые диваны и стулья для террасы.

С качественной садовой мебелью можете ознакомиться здесь.