Ознакомьтесь и поторопитесь: самые выгодные предложения на товары для красоты и гигиены

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Alfashop

В Alfashop большой выбор товаров по уходу за собой. Фены, бигуди, бритвы, эпиляторы, триммеры для волос и весы. Умные весы Withings Smart Body Analyzer можно приобрести за 169 евро. Весы измеряют вес и индекс массы тела. Весы запоминают данные до 8 разных пользователей. Работает как с Android, так и iOS устройствами.

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Multikeetja

На Multikeetja широкий выбор электробритв и товаров по уходу за волосами. С популярными машинками Philips и Braun вы быстро закончите бритье.

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MyLook

В вэб-магазине MyLook.ee продукция Gilett со скидкой до 62%. Крема для лица и тела со скидкой до 50%.

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ATF Arvutisalong

В ATF Arvutisalong большой выбор фенов, плоек, электробритв, эпиляторов и весов. Бритвы Philips начиная с 43.30 евро.

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1a.ee

На 1a.ee большой выбор невероятных предложений. Электронный термометр Beurer со скидкой до 63%. Аппараты для стрижки волос со скидкой до 73%

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ON24

На ON24 помимо мебели и предметов интерьера вы найдете тонометры и аппараты для массажа от Breurer, AEG, Sencor и Medisana. Аппарат для удаления целлюлита и сжигания жира Cavislim. Ультразвук обладает уникальной способностью создания кавитации — особых колебательных движений, которые применяются для эффективного, а также безопасного уменьшения количества жировых клеток. Тонометр Aeg для измерения артериального давления и пульса можно приобрести за 35 евро.

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Kaup24

На Kaup24 устройства для стрижки волос со скидкой до 60%. Электробритвы, машинки для стрижки волос, эпиляторы и другие аксессуары по супервыгодным ценам. Аппараты для гигиены полости рта и уходом за кожей лица найдете здесь. Скидки до 56%.

Hansapost

В Hansapost вы найдете фены, плойки, а также другие аппараты для гигиены и красоты со скидкой до 50%. Товары для ухода за кожей и лицом со скидкой до 79%.

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Selver

Selver предлагает широкий выбор товаров по уходу за волосами, телом, лицом полостью рта. Краски для волос и маски для лица со скидкой до 50%. Также вы найдете гели для душа и качественную зубную пасту R.O.C.S со скидкой 49%.

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