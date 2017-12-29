Обещаете себе с нового года заняться спортом? Помогут скидки до 84%!

Zave.ee представляет скидки на товары для занятий спортом. Вы найдете удобную спортивную обувь, одежду для тренировок и все другие необходимы товары, чтобы привести себя в форму после праздников. Скидки до 84%!

Hansapost

В Hansapost началась ”Экстра распродажа конца года”! Товары для хобби и спорта сейчас до 84%: тренажеры, спортивные часы, палки для скандинавской ходьбы, мячи для зарядки и широкий выбор одежды и обуви. Цены на спортивный часы и мониторы активности стали до 50% ниже. При использовании кода экстра-скидка достигает 50€! Ищите здесь.

ON24 Sisustuskaubamaja

В ассортименте ON24 вы найдете коньки, батуты, самокаты, коврики для йоги многое другое по скидкам до 29%. Сделайте свой выбор здесь.

Nutikell.com

Nutikell.com предлагает современные и качественный смарт-часы. Также в продаже пульсометры Westyx vFit и Westyx Flake. Скидки до 39% — здесь.

Velomarket

Качественный велосипеды, сделанные в Европе, вы найдете в Velomarket. Среди особенных предложений есть удобные женские велосипеды, мужские гибридные велосипеды и замечательные велосипеды для детей. Смотрите здесь — скидки до 44%.

Popsport!

Popsport предлагает всю необходимую одежду и обувь для удобных тренировок и отдыха. Цены на спортивную обувь стали до 60% ниже. Качественный пульсометр Polar можно приобрести со скидкой в 41%! Сделайте свой выбор здесь.

Kaup24

В Kaup24 есть отличные предложения на мячи для тренировки, гантели, самокаты, батуты, скейты и спортивную одежду, и все это до 83% дешевле! Ознакомьтесь с выбором здесь.

RDE.EE

RDE предлагает более 280 отличных спортивных часов и мониторов активности. В ассортименте лучшие бренды, как Fitbit, Samsung, Polar, Garmin и т.д. Также в продаже отличные коньки для всей семьи — вперед на каток! Все товары — здесь.