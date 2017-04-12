Невероятные цены на планшеты и ноутбуки: скидки до 63%

Zave представляет вашему вниманию лучшие предложения на планшеты и ноутбуки. Вы найдете товары от известных брендов со скидкой до 63%. Zave помогает вам сравнить товары и найти самое подходящее место для покупки.

ATF Arvutisalong

В ATF Arvutisalong продукция компании Dell по самым дешевым ценам в Эстонии. Например, новый и популярный Dell Vostro 3568 можно приобрести по цене начиная с 379 евро. Dell Inspiron 5559 тоже по привлекательной цене — начиная с 497 евро. На всю продукцию Dell — гарантия 3 года, а также доставка бесплатно. Ознакомьтесь и с другими предложениями, так как в ATF Arvutisalong есть продукция и от других производителей: Apple, Asus, Samsung, Lenovo, HP и др.

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Alfashop

В Alfashop широкий выбор мониторов и другой техники по привлекательным ценам. Цены на мониторы начиная со 107 евро. Вы найдете продукцию Asuse, HP, Samsungi, Delli, LG и др.

С выбором мониторов можно ознакомиться здесь.

Принтеры, ксероксы и сканнеры найдете здесь.

M&T Shop

В M&T Shop хороший выбор стационарных компьютеров и лэптопов. Например, Lenovo Yoga сейчас можно купить со скидкой 33%. Также вы найдете планшеты от известных брендов Apple и Samsung Galaxy со скидкой в 33%.

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Hansapost

В Hansapost большой выбор лэптопов и планшетов любого ценового класса. Lenovo IdeaPad со скидкой 24%. Также скидка на планшеты Samsungi, Apple, Lenovo ja Huawei.

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1a.ee

В 1a.ee большой выбор электротоваров со скидкой. Лэптопы, планшеты и другая техника по хорошим ценам. Dell Ultrabooki сейчас дешевле на 45%. Также вы найдете товары от других производителей: Apple, HP, Lenovo, Asus и др.

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Kaup24

В вэб-универмаге Kaup24 вы найдете по суперценам лэптопы, планшеты и другие электротовары. Лэптопы со скидкой до 63%. iPad, Lenovo Yoga, Sony Xperia и другие планшеты со скидкой до 44%.

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