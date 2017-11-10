Невероятно низкие цены на кухонную технику: смотрите, какие магазины стоит посетить!

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RDE.EE



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Multikeetja.ee

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ON24



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Hansapost

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ATF



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Kaup24

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Alfashop

В Alfasop представлены тысячи предложений на кухонную технику по хорошей цене. Представлены микроволновки, чайники, соковыжималки, блендеры и другие устройства. Скидки до 42%. Эта мультипечка стоит всего 35 евро! При помощи нее можно без особых усилий приготовить суп, рис, пироги, хлеб, плов, пиццу, пельмени, кашу и многое другое. 12 прилагаемых рецептов помогут быстро и просто освоить принципы работы мультиварки.

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