08.06.2018, 13:09

Невероятная распродажа: товары для похода, спорта и хобби до 80% дешевле!


Советы от zave.ee
EST 1
rattapoes
Foto: Siim Lõvi

Zave.ee предлагает лучшие спортивные и походные товары. В ассортименте отличные предложения на велосипеды, палатки, матрасы, мониторы активности и все другое, необходимое для активного отдыха на природе!

1A.EE

В 1A.EE началась лучшая летняя распродажа — велосипеды от 99 евро! Отличные предложения на палатки, спальные мешки и другое для похода вы найдете здесь. Популярный тент Besk стоит всего 18,99 евро! Не забудьте про код "GRAND" — 0 евро за доставку! Все предложения ищите здесь.

ON24 Sisustuskaubamaja

ON24 предлагает батуты, роликовые коньки, велосипеды, тренажеры и многие другие товары по скидкам до 30%. Все суперпредложения смотрите здесь. Отличные товары для похода — здесь.

Hansapost

ТОП

Распродажа ”ALE hopp” в Hansapost сбила цены на походные товары до 80% ниже! Походный комплект с палаткой, матрасами и спальными мешками сейчас стоит до 68% дешевле, а популярные надувные диваны — до 80%! Смотрите спортивные товары здесь.

Popsport!

В Popsport вы найдете все необходимое для отдыха и спорта на открытом воздухе: одежду, обувь, и инвентарь. Качественные пульсометры Polar сейчас в продаже по особенно хорошей цене! Скидки до 36% — ознакомьтесь здесь.

RDE.EE

Среди предложений RDE.EE вы найдете лучшие спортивные и походные товары по выгодным ценам. Походные маты, пледы и палатки смотрите здесь. Цены на маты начинаются от 8,10 евро. Лучший выбор спортивных товаров — здесь. Цены на мониторы активности от 12,99 евро.

Velomarket

Качественные велосипеды, сделанные в Европе, вы найдете именно в Velomarket. В ассортименте удобные женские велосипеды в классическом стиле, мужские гибридные велосипеды и замечательные велосипеды для детей. Скидки до 44% — сделайте свой выбор здесь.

Kaup24

В Kaup24 отличные предложения на велосипеды, самокаты, батуты и походные товары со скидками до 80%! Палатки, спальные мешки и другой инвентарь смотрите здесь — цены на палатки начинаются от 35,99 евро. На многие товары действует ценовая гарантия! Все остальные предложения — здесь.

Читайте также:

TOP НОВОСТИ


ВИДЕО: Проходящий принудительное лечение убийца Яриков, на счету которого сожжение, утопление и 52 удара ножом, стал популярным видеоблогером и никто не может его остановить

08.06.2018
Вильяндиская больница не может уследить за всеми действиями ставшего популярным видеоблогером опасного пациента, чьи ролики на Youtube собираают сотни тысяч просмотров, но Министерство юстиции утверждает, что медики не должны позволять ему нарушать права других пациентов.
Подробнее

Интервью c мэром Нарвы Таммисте: почему он не против целлюлозного комбината в Нарве и почему город не построит мечеть для беженцев, а также концертный зал - для всех

08.06.2018
”Виру Проспект” опубликовал вторую часть интервью с мэром Нарвы Тармо Таммисте, основанное на вопросах заданных читателями газеты и приуроченное ко Дням города, в котором, в частности, сказал, что, если бы Нарве предложили построить на ее территории целлюлозный комбинат, то он был бы только за.
Подробнее


ФОТО ПОСЛЕ ПОЖАРА: Более тысячи инвесторов горевшего здания в квартале Вольта не потеряют свои деньги

08.06.2018
Вчера горела открытым пламенем новостройка Endover в квартале Вольта. А именно, здание на Теэстузе, 47d, где квартиры на последнем этаже стоят более полумиллиона евро. Всю историю делает интересной то, что речь идет о построенном с помощью краудфандинга здании. Более тысячи инвесторов от частных лиц до более крупных фирм дали Endover около 1,1 млн евро на краудфандинговой платформе Crowdestate. Что будет с инвестициями?
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


”Эти русские всегда требуют скидок”. Возмущенный пассажир Elron: кондуктор отказалась продать мне льготный билет и оскорбила меня!

08.06.2018
В редакцию Delfi обратился читатель, у которого возник конфликт с кондуктором в электричке Elron. По его словам, ему необоснованно не продали льготный билет, а потом еще и обругали. В Elron же говорят, что их работник разговаривал вежливо и поступил в соответствии с правилами.
Подробнее

Читатель: у нас в стране отношение к работающим инвалидам просто нечеловеческое

08.06.2018
"Уже много говорили на эту тему, но ничего не меняется. У нас в стране отношение к работающим инвалидам просто нечеловеческое. Установлен такой предел дохода, при котором человек либо не может работать нормально, либо не получит пенсию по инвалидности. Но эти люди и так уже пострадали, поплатились своим здоровьем, почему же они должны лишаться еще и денег?" — пишет читатель "МК Эстонии".
Подробнее

-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
212,50 €
-15% Meeste käekell Police COMPASS PL.15048JSB/02
229,- €
194,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
290,- €
269,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Okinawa
69,- €
27,60 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100144
169,- €

Facebook по ошибке раскрыл личные записи 14 млн пользователей

08.06.2018
Социальная сеть Facebook оказалась вновь замешана в скандале с доступом к конфиденциальной информации пользователей. На этот раз открыть личные записи 14 млн участников позволила ошибка при тестировании новых функций, пишет РБК.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Какие плюсы и минусы есть у добровольной медицинской страховки и может ли она стать полноценной заменой государственной системе медстрахования

08.06.2018
Страхование здоровья, наверное, самое важное из всех возможных. В Эстонии действует система государственного медицинского страхования, однако оно предоставляется не всем. Причем многие из тех 7% населения страны, у кого такой страховки нет, и не спешат о ней позаботиться — длинные очереди к врачам и невозможность получить необходимое лечение сразу заставляют их обращать внимание на альтернативные варианты.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ