Не упустите: сейчас бытовая техника со скидкой до 60%

Zave представляет вашему вниманию лучшие предложения на бытовую технику и электротовары. Вы найдете бытовую технику как для кухни, так и для ванной комнаты, а также многие другие электротовары. Zave помогает вам сравнить товары и найти самое подходящее место для покупки.

Kaup24

В э-магазине Kaup24 вы найдете бытовую технику как для кухни, так и для ванной. Интегрированная бытовая техника для кухни дешевле на 54%. Вы найдете плиты и печи от таких производителей, как Electrolux, Whirlpool, AEG, Samsung, Beko, Bosch, Candy и др. Энергосберегающие стиральные машинки со скидкой до 52%. Стиральная машина с низким уровнем шума Hoover сейчас дешевле на 43%.

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Hansapost

В Hansapost вы найдете широкий выбор стиральных машин и сушилок для белья по особо хорошим ценам. Стиральная машина Panasonic дешевле на 50%. В машинке есть специальная программа для аллергиков, которая удаляет из одежды 99,99% аллергенов, как пылесос. Также вы найдете интеграционные плиты и печи со скидкой до 49%.

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Alfashop

В интернет-магазине Alfashop вы найдете качественную интеграционную бытовую технику от известных производителей: Candy, Electrolux, Bosch, AEG, Zanussi, Miele, Beko, Cata, Whirlpool, Schlosser и др.

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Multikeetja

На Multikeetja вы найдете большой выбор электроприборов со скидкой до 40%. Также вы найдете холодильники, плиты, посудомоечные машины и стиральные машины. На все товары гарантия два года.

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M&T Shop

В M&T Shop вы найдете микроволновки от известных производителей со скидкой до 56%. Также вы можете купить кофе-машину или пылесос со скидкой до 60%.

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ON24

На ON24 выгодные предложения на качественные товары. Вы можете купить посудомоечную машину-электроплиту Candy или печь Hontpoint-Ariston в ретро-стиле. Ознакомьтесь и с другими предложениями здесь. Скидки до 32%.

1a.ee

В 1a.ee вы найдете лучшие предложения на бутовую технику и электроприборы. Большие холодильники Samsung сейчас со скидкой до 43%. Также среди выгодных предложений вы найдете стиральные машины, плиты и печи со скидкой до 40%. Обратите внимание и на электроприборы, ведь они сейчас со скидкой до 81%.

ATF Arvutisalong

ATF Arvutisalong предлагает широкий ассортимент бытовой техники по невероятным ценам. Стиральные машины, сушилки, холодильники, посудомоечные машины, а также роботы-пылесосы — все это найдете на ATF Arvutisalong.

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