Не упустите момент: товары для сада и гриль дешевле до 75%

Zave представляет вашему вниманию лучшие весенние предложения на товары для сада и приготовления гриля. Вы найдете грили и аксессуары для них, а также широкий спектр товаров для садоводства: от рассады до инструментов. Zave помогает вам сравнить товары и найти самое подходящее место для покупки.

ON24

ON24 предлагает широкий выбор грилей, садовой мебели и инструментов для сада. Грили на углях и газе, приспособления для огня, вок-сковородки начиная с 35 евро. Гриль на колесах дешевле на 19%. С другими предложения на гриль можно ознакомиться здесь. Мебель для сада сейчас со скидкой до 47%. Вы найдете разные комплекты, а также столы, стулья и удобные диваны.

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Alfashop

В Alfashop вы найдете по суперцене туи для живой ограды. Высота деревьев 100-120 см. Помимо этого, вы найдете настольные грили и барбекю. Ознакомьтесь с другими предложениями здесь.

1a.ee

В 1a.ee вы найдете более 100 разных грилей. Скидки до 41%. Со всеми предложениями на гриль и другими аксессуарами можно ознакомиться здесь. Все необходимое для уборки сада найдете здесь.

Kaup24

На Kaup24 широкий выбор по выгодным ценам грилей и аксессуаров. Мангалы, грили для сада, коптильни, а также много других приспособлений для готовки мяса. Ознакомьтесь с другими предложениями здесь.

Подготовка к садово-огородному сезону идет полным ходом. Не проспите! Садовые инструменты, товары для ухода за растениями, семена и луковицы — все это найдете здесь. Скидки до 75%.

Hansapost

В Hansapost замечательный выбор саженцев для преображения сада и террасы. Вы найдете красивые летние цветы. На все растения — гарантия.

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Гриль Mustang Avalon с крышкой, термометром, полками, специальными решетками для разогрева пищи сейчас можно приобрести со скидкой в 47%. Ознакомьтесь с другими суперпредложениями на гриль здесь.