Начало года удивляет: скидки на кухонную технику до 70%!

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RDE.EE

Акция RDE.EE "WOW! Allahindlus!" представляет тотально низкие цены! Цены на большие холодильники начинаются с 174.45 евро! Представлены такие производители как Snaige, Beko, Samsung, Gorenje, Electrolux, Bosch и другие. Также цены снижены на более мелкую кухонную технику. Цены на электрочайники начинаются с 7,49 евро!

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Hansapost

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Кофеварки, чайники, блендеры и многое другое до 70% дешевле!

Кроме того, сейчас при покупке кухонного комбайна Bosch той модели, что участвует в кампании, вы сможете, протестировав его дома, получить деньги обратно, если товар вас разочарует. Кампания действует до 14.01.2018.

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ON24



В ON24 широкий выбор кухонной техники по суперценам. Представлены кофеварки, чайники, миксеры, пароварки, тостеры и хлебопечки от самых качественных брендов.

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Kaup24

В Kaup24 проходит большая складская распродажа. Цены на электрочайниики и кофеварки снижены до 56%. Настоящим гурманам подойдет качественная кофе- и экспрессоварка или мельница для зерен.

Именно сейчас в Kaup24 популярная капсульная кофеварка стоит всего 63.99.

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Multikeetja.ee

В Multikeetja.ee представлена кухонная техника по очень хорошим ценам. Здесь вы найдете мультиварки, блендеры, сушильни, холодильники и многое другое. Цены снижены до 47%! Эту качественную мультиварку Philips можно приобрести всего за 125 евро!

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ATF

В ATF можно по хорошей цене приобрести крупногабаритную и мелкую кухонную технику! Эту посудомоечную машину Candy A++ можно купить всего за 278 евро! Представлены также холодильники, плиты, электрочайники, кофеварки и многое другое.

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Alfashop

Alfasop представляет тысячи предложений на кухонную технику по хорошим ценам. Скидки до 42%.

Этот электрочайник с кофейником стоит всего 17 евро!

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