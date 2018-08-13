13.08.2018, 11:36

Лучший выбор товаров для школы: скидки на ранцы, стулья и письменные столы до 70%!


Советы от zave.ee
EST
Lapsed ja kool-48
Foto: Ilmar Saabas

Zave.ee предлагает все необходимое к новому учебному году. Представлены ранцы, письменные принадлежности, папки, клеи, ножницы, стулья и письменные столы. Zave поможет сравнить предложения и выбрать наиболее подходящее место для совершения покупки.

ON24

В представленных ON24 в рамках кампании ”Снова в школу” предложениях вы найдете ранцы, светильники, письменные столы, стулья, полки и многое другое по очень хорошим ценам. Цены на ранцы снижены до 49%!

Практичные столы и удобные стулья можете выбрать со скидкой до 71% ЗДЕСЬ.

Все школьные принадлежности смотрите ЗДЕСЬ.

Hansapost

СНОВА В ШКОЛУ! В Hansapost вы найдете все необходимое как для маленьких, так и для больших школьников. Цены снижены до 81%.

Ранцы, письменные принадлежности и тетради выбирайте ЗДЕСЬ. Письменные столы и стулья ЗДЕСЬ. Цены на письменные столы снижены до 50%.

Popsport!

В магазинах Popsport вы найдете удобные детские сандали, спортивную и повседневную обувь, одежду, ранцы и прочее по скидкам до 50%. Новый портфель выбирайте ЗДЕСЬ.

Лучшую спортивную одежду и обувь найдете ЗДЕСЬ.

Kaup24

При помощи Kaup24 вы найдете все необходимое для нового учебного года. Цены снижены до 78%!

Школьные товары выбирайте ЗДЕСЬ. Предложения на мебель ЗДЕСЬ.

Selver

Все лучшие товары для школы найдете в Selver! Пеналы, тетради, блоки для рисования, письменные принадлежности со скидкой до 40%.

Все школьные товары ЗДЕСЬ.

1A.EE

ТОП

В ассортименте 1A.EE школьные принадлежности по очень хорошим ценам! Популярный ранец Herlitz Be Bag Airgo можете приобрести за 70 евро. Школьные принадлежности выбирайте ЗДЕСЬ.

Все товары для школы ЗДЕСЬ. Более 400 супервыгодных предложений!

RDE.EE

В RDE можете приобрести ранцы, гаджеты и настольные светильники по очень хорошим ценам.

Цены на ранцы начинаются с 29.49 евро. Ассортимент представлен ЗДЕСЬ.

Смартфон к новому учебному году выбирайте ЗДЕСЬ. Цены на смартфоны начинаются с 41.06 евро!

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
Данную статью могут комментировать только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В России ответили Вайкуле, которая заявила, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар

13.08.2018
Недавно певица Лайма Вайкуле заявила о том, что она ни за какой гонорар не поедет в российский Крым. На ее заявление резко отреагировали некоторые российские политики и деятели культуры.
Подробнее



Экс-ведущий ”Взгляда” назвал заказчика и причину убийства Листьева

13.08.2018
Коллега первого гендиректора ОРТ Владислава Листьева по программе «Взгляд» Дмитрий Захаров назвал заказчиком его убийства покойного олигарха Бориса Березовского. Об этом он сообщил в интервью каналу MixTV, запись доступна на YouTube.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Шел 45-ый год "Семнадцати мгновений весны": как Путин пришел на смену Штирлицу

13.08.2018
Штирлиц зашел в кабинет к Мюллеру и увидел на столе телепрограмму на 11 августа 1973 года. Напротив "Семнадцати мгновений весны. Премьера" — жирный восклицательный знак. "Это провал!" — подумал Штирлиц, пишет ru.delfi.lt.
Подробнее

МНЕНИЕ: ”Ни…уя!”, — подумал испанский летчик и нажал кнопку "пуск"

13.08.2018
В заголовок, как вы заметили, мне удалось впихнуть сразу две из трёх недавних новостей, ставших топовыми. К сожалению, третья в такую короткую строку не влезла, так что приходится дописывать уже в тексте.
Подробнее

-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Jaipur
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €
-40% Esprit Meeste käekell ES107031003
150,30 €
90,18 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106702002
150,30 €
90,18 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Bristol Silver DW00100090
219,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


На нарвской летней ярмарке изготовят самый большой в мире бутербродный торт — в честь столетия Эстонской Республики

13.08.2018
18 августа Ида-Вирумааский центр профессионального образования при поддержке Нарвского городского управления организует традиционную летнюю ярмарку, которая будет проходить с 10 до 16:00 на территории, прилегающей к Ида-Вирумааскому центру профессионального образования, по адресу Кренгольми 45.
Подробнее

Исследование: сменить работу в ближайшее время планирует более чем каждый пятый работник

13.08.2018
В результате проведенного CV Keskus.ee и Агентством по исследованию зарплат рынка труда, в котором участвовало 9067 работников и соискателей работы, выяснилось, что 68% работников открыты для новых предложений работы и более чем каждый пятый (22%) планирует в ближайшее время сменить работу.
Подробнее

Таллинн сдал позиции лидера по сделкам с недвижимостью

13.08.2018
Всем давно известно, что больше всего сделок с квартирной собственностью заключается в Таллинне, однако на самом деле, как это ни удивительно, самое высокое количество сделок в расчете на 1000 человек было зафиксировано в городе Йыгева!
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Власти задумываются, как уберечь население от возможных угроз, а бомбоубежище можно купить за пару сотен тысяч евро

13.08.2018
Правительство Эстонии в последнее время много думает, как помочь жителям выжить и спастись при кризисных и экстремальных ситуациях, если такие вдруг случатся. Для этой цели в стране уже создаются целевые группы для защиты населения страны, а еще у нас делают бомбоубежища стоимостью почти в полмиллиона евро, пишет "МК-Эстония".
Подробнее