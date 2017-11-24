Лучшие предложения черной пятницы: в эстонских магазинах скидки до 90%!

Наступила черная пятница! Zave.ee представляет предложения на домашнюю технику, смарт-устройства, товары для красоты и многое другое — не проспите! Прикупите себе новый чайник, смарт-часы, пылесос, утюг или видеорегистратор по суперцене!

Hansapost

В честь черной пятницы в Hansapost особенно хорошие предложения на смарт-устройства, одежду, товары для красоты и домашнюю технику — скидки до 90%! Чайник Philips сейчас на 60% дешевле, а парфюмерный комплект Elizabeth Arden Green Tea — на целых 90%! Предложения действуют до 26 ноября. Смотрите здесь.

RDE.EE

Воспользуйтесь возможностью урвать по суперцене домашнюю технику, товары для красоты и детские товары. Этот 40-дюймовый телевизор Hitachi стоит всего 279.99 евро. Водонепроницаемый монитор активности Samsung Gear Fit 2 Pro SM-R365 в продаже по лучшей цене именно у RDE. Ищите все предложения здесь.

Kaup24

Цены на товары Kaup24 сейчас до 85% ниже! Кроме того, бесплатная доставка действует на заказы начиная с 70€ евро, а также скидочный код стоимостью 5,55 евро в придачу! Ищите лучшие товары для красоты, компьютерные, автомобильные товары и все для интерьера. Этот видеорегистратор на 63% дешевле! Смотрите здесь.

1a.ee

Черная пятница в 1a.ee — суперцены на смартфоны, умные часы, наушники, парфюм и игрушки. Скидки до 87%! Новый iPhone 6 сейчас в продаже со скидкой в 54%. Смарт-часы и мониторы активности — до 67% дешевле. Скидочный код BLACK дает дополнительную скидку в 15%! Сделайте выбор здесь.

Popsport!

В магазинах Popsport! ”черная неделя” вплоть до 26 ноября! Здесь вы найдете лучшие предложения на спортивные товары. Сопртивные костюмы, куртки, штаны и обувь от Nike и Adidase по суперценам. Ищите здесь.

Käekellad.ee

Спешите приобрести новые наручные часы до 26 ноября — в честь черной пятницы весь товар на дополнительные 20% дешевле. Для этого используйте код MUST. Смотрите товары здесь.