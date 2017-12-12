Лучшие идеи для подарка любителям спорта: мониторы активности и пульсометры до 67% дешевле

Zave.ee представляет отличный выбор мониторов активности и спортивных часов от лучших производителей: Polar, Fitbit, Garmin, Samsung, Apple, Medisana, TomTom и других.

Hansapost

В ассортимент умных и спортивных часов Hansapost добавилось множество отличных моделей, которые сейчас в продаже по суперценам. Этот монитор активности Huawei с большим экраном на 50% дешевле. Также в продаже товары Polar, Samsung, Garmin и другие. Полный выбор смотрите здесь.

Nutikell.com

Среди товаров Nutikell.com качественные смарт-часы и пульсометры по отличным ценам. Сделайте свой выбор здесь.

RDE.EE

В RDE.EE вас ждет более 280 стильных и прочных мониторов активности и спортивных часов от Samsung, Huawei, Garmin, Fitbit, MyKronoz, Polar и других. Этот качественный пульсометр TomTom Runner GPS в продаже по лучшей цене именно здесь. Все другие товары ищите здесь.

Kaup24

Kaup24 предлагает многие смотр-устройства по скидкам до 56%. В ассортименте предложения от Samsung, Sony, Fitbit, Xiaomi и других брендов. Ищите здесь.

ATF Arvutisalong

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Popsport!

Popsport предлагает качественные пульсометры, мониторы активности, ремешки для часов и датчики на ремни от Polar. Также в продаже умные весы Polar Balance, которые можно синхронизировать с пульсометром. Скидки до 41% — ищите здесь.

1a.ee

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