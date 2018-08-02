02.08.2018, 17:10

Лучшее время для похода: палатки, матрасы и прочие принадлежности до 75% дешевле


Советы от zave.ee
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Foto: Bianca Mikovitš

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В Hansapost вы найдете прочное снаряжение для походов: от палаток до одел и от перочинных ножей до походных кухонь. Цены на палатки начинаются с 22.95 евро. Скидки до 75%. При приобретении некоторых товаров БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСПОРТ!
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Лето — самое лучшее время для того, чтобы отправиться в поход или заняться спортом! RDE.EE предлагает все, что для этого необходимо. Цены на походные маты начинаются с 8.10 евро!
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