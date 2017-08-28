Лучшее время для обновления кухни: все необходимое со скидками до 86%

Лучшие предложения на кухонную технику вы найдете на Zave.ee. В продаже новые холодильники, качественные посудомоечные машины, плиты, а также большой выбор кастрюль и другой кухонной утвари. Zave поможет вам сравнить предложения и выбрать наиболее подходящее место для совершения покупок.

1a.ee

В онлайн-магазине 1a.ee вы найдете практичную и необходимую кухонную технику по суперценам: электрические венчики и микроволновые печи со скидкой до 80%, также выгодные предложения на чайники, миксеры и кофемашины. Смотрите здесь.

ATF Arvutisalong

ATF предлагает хорошие цены на холодильники, электрические плиты и духовки, микроволновые печи и прочую технику. Цены начинаются от 20 евро. Сделайте свой выбор здесь.

RDE.EE

В онлайн-магазине RDE вы найдете лучшие цены на посудомоечные машины, плиты, холодильники и кухонную технику малых размеров. Цены на холодильники начинаются от 87,95 евро, а на кофемашины — от 22,99 евро. Ищите здесь.

Alfashop

В удобном онлайн-магазине Alfashop интегрируемые плиты и холодильники сейчас до 30% дешевле. Не упустите возможность купить новую технику! Смотрите здесь.

Hansapost

Hansapost проводит летнюю распродажу. Поторопитесь и закажите до 30.08, чтобы получить товар с наибольшей скидкой. Соковыжималки сейчас до 60% дешевле. Также в продаже блендеры, плиты, миксеры и электрические чайники — все по отличным ценам! Ищите здесь.

K-rauta

K-rauta предлагает невероятно выгодные предложения на многую кухонную технику. В продаже микроволновые печи, электрочайники и соковыжималки. Скидки до 76%. Ознакомьтесь здесь.

ON24 Sisustuskaubamaja

В ON24 вы найдете электрические чайники, тостеры, кофемашины, пароварки и другую технику, необходимую для кухни. Также в продаже много различных кухонных приборов. Смотрите здесь.

Kaup24

В онлайн-магазине Kaup24 проходит ”Распродажа конца лета”. Кухонная техника больших и малых размеров сейчас почти вполовину дешевле. Выберите новый холодильник, плиту, посудомоечную машину и кухонную утварь: посуда, губки для мытья посуды, сито, ножи и кастрюли до 86% дешевле. Все товары — здесь.