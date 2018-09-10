10.09.2018, 15:47

Лето прошло, цены упали: смотрите, где спортивные товары сейчас до 80% дешевле!


rus.delfi.ee
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rattapoes
Kliendile pealetükkiv müüja rattaspoes ei meeldinud ja nii jäigi ratas ostmataFoto: Siim Lõvi

Zave.ee предлагает выбор лучших спортивных товаров на осенний сезон. Вы найдете отличные предложения на мониторы активности, спортивную одежду, обувь, тренажеры, велосипеды, роликовые коньки и товары для фитнеса.

Iluversum

В Iluversum вы найдете все необходимое для занятий спортом — включая пищевые добавки. Все товары для фитнеса сейчас до 15% дешевле. Смотрите здесь. "Спортивная" еда и сладости — энергетические батончики, напитки и добавки — ищите здесь.

Hansapost

Скидочная кампания Hansapost поможет вам вернуться в форму: пульсометры, мониторы активности, тренажеры, спортивная обувь и качественные велосипеды по суперценам. Спортивные часы смотрите здесь. В ассортимент добавились модели Garmin, Acme и Xiaomi. Цены до 59% ниже! Не пропустите и предложения на велосипеды — скидки до 70%! Все товары ищите здесь.

1A.EE

В 1A.EE невероятно низкие цены на смарт-часы и мониторы активности. Умный браслет Xiaomi Mi Band 3 сейчас стоит всего 39,99 евро! Выбор смарт-часов ищите здесь, а спортивные товары — здесь.

Kaup24

Kaup24 предлагает спортивные штаны и куртки со скидкой до 77%. Спортивные сумки Puma стоят особенно соблазнительно! На спортивные часы действуют скидки до 67% — ищите здесь. Все предложения смотрите здесь.

Popsport!

ТОП

В Popsport отличный выбор спортивной обуви, носков, шапок и перчаток Asics — смотрите здесь. Качественные пульсометры и мониторы активности Polar сейчас до 36% дешевле, а цены начинаются от 79,95 евро. Обувь и одежда Nike, Adidas, Puma, Asics, Reebok, Craft и других в продаже до 60% дешевле! Все товары ищите здесь.

ON24 Sisustuskaubamaja

В ON24 начинается распродажа конца сезона на избранные товары! Невероятно выгодные предложения на роликовые коньки, скейты, шлемы и защитную экипировку — ознакомьтесь с выбором здесь.

Velomarket jalgrattapood

В Velomarket вас ждут отличные походные, гибридные и детские велосипеды. В продаже более 350 качественных моделей, а скидки достигают 40%. Выберите новый велосипед здесь.

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