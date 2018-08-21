Конец лета: скидки на садовую мебель и принадлежности до 78%!

Не упустите возможность и выбирайте ЗДЕСЬ.

Kaup24

В Kaup24 на этой неделе невероятные VIP-предложения! Скидки на садовую мебель до 78%! Ассортимент представлен ЗДЕСЬ. Ящики для компоста и мусорные контейнеры со скидкой до 68% ЗДЕСЬ. В ассортименте имеются триммеры, газонокосилки и качественные устройства для мытья под давлением. Этот агрегат для мыться под давлением Grizzly HDR 21-150 2100 W стоит всего 119 евро!

Все предложения смотрите ЗДЕСЬ.

Hansapost

В Hansapost небывалые цены на летнюю садовую технику и мебель! Цены снижены до 66%. Мебель выбирайте ЗДЕСЬ. Садовую технику и все необходимое ЗДЕСЬ.

1A.EE

В 1A.EE широкий выбор мебели для сада и террасы. Цены на садовые качели начинаются с 36.99 евро! Удобные качели за 62.70 евро можно купить именно здесь. Вся садовая мебель ЗДЕСЬ.

Устройства для мытья под давлением, газонокосилки и триммеры выбирайте ЗДЕСЬ.