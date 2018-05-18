18.05.2018, 20:44

Ищите садовую технику? Цена газонокосилки от 45 евро, скидки до 60%!


Советы от zave.ee
EST 1
Ищите садовую технику? Цена газонокосилки от 45 евро, скидки до 60%!
Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

Zave.ee покажет, где сейчас найти садовую технику и инструменты по выгодной цене! Газонокосилки, триммеры, секаторы, грабли и многое другое — не пропустите!

Hansapost

В Hansapost идет скидочная кампания на товары для сада. Качественная и прочная техника до 60% дешевле! В продаже газонокосилки, садовые инструменты, триммеры, роботы-косилки и многие другие товары от Alpina, McCulloch, Stihl, Makita, Bosch, Ryobi, Hecht, Fiskars и других.

Газонокосилка HPG G51S в продаже с суперскидкой в 49% только в Hansapost. Все газонокосилки — здесь. Все садовые товары — здесь.

Kaup24

В Kaup24 вы найдете все для вашего сада: парники, садовая техника и инструменты. В продаже отличные товары от Fiskars и других брендов, как Alpina, Stiga, Al-ko, Makita, McCulloch, Fieldmann, Bosch и других. Все товары Fiskars в продаже со скидкой до 60%!

Цены на газонокосилки начинаются от 45,98 евро! Лучшие предложения на садовую технику — здесь. Скидки до 60%!

1A.EE

ТОП

В 1A.EE садовая техника и инструменты сейчас до 65% дешевле. Представлены товары Gardener, Stiga, Al-ko, Makita, McCulloch, Fieldmann, Bosch и других брендов. Цены на электрические газонокосилки начинаются от 49,99 евро! Все предложения — здесь.

ON24 Sisustuskaubamaja

В ON24 вы найдете садовые инструменты, цветочные горшки очистительные устройства Kärcher, основания для костра и много другое для вашего сада. Газонокосилки, триммеры и очистительная техника — здесь. Все предложения — здесь.

Читайте также:

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Лиги: ношение георгиевской ленточки в Эстонии неуместно, но наказывать не надо

18.05.2018
Парламент Литвы поддержал предложение наказывать тех, тех, кто носит георгиевскую ленточку. Член Рийгикогу считает, что благодаря понимающему отношению со стороны эстонцев штрафовать за ленты не требуется.
Подробнее

Полиция объясняет, как продавать свои вещи по интернету и не остаться обманутым

18.05.2018
В последнее время полиция стала вновь получать сообщения об одной уже знакомой схеме мошенничества, при помощи которой злоумышленники пытаются выманить деньги у доверчивых пользователей интернета, предупреждает констебль Яна Фролова.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES107182006
140,40 €
84,24 €
-20% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
135,20 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871002
182,70 €
109,62 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/13
139,- €
111,20 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106512001
128,70 €
77,22 €

При стрельбе в школе в Техасе погибли не менее 8 учащихся

18.05.2018
Шериф округа Харрис штата Техас сообщил о двух задержанных в связи со стрельбой в школе в Санта-Фе. "Последние сообщения не предвещают ничего хорошего", — написал президент США Трамп в своем микроблоге Twitter.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ВИДЕО: Контавейт победила Возняцки, Шарапова одолела Остапенко

18.05.2018
На теннисном турнире в Риме с призовым фондом 2,7 млн евро превосходную игру демонстрирует первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 26). В четвертьфинале 22-летняя эстонка убедительно переиграла датчанку Каролин Возняцки (WTA 2) - 6:3, 6:1.
Подробнее

”Все гениальные люди должны полежать в ”дурке” хоть раз”. Эксклюзивное интервью Delfi с ведьмой Алисой о насущном и сверхъестественном

18.05.2018
Возможно, многих интересует, кто она — ведьма Алиса? Delfi встретился с победительницей ”Битвы экстрасенсов” Алисой Верде, чтобы обсудить правду о ее участии в шоу и обретенной известности, а также более личные вопросы о ее депрессии, проведенном в психиатрической лечебнице времени и взглядах на религию и эстонское общество.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Инновации: нарвская компания Paradox предлагает гидам со всего мира стать ее партнерами

18.05.2018
Основанная нарвитянами компания Paradox, предлагающая квест-игры в разном формате — квест-комнаты в Нарве и Таллинне, городские квесты, крупнейший из которых собрал около 600 участников — выходит на глобальный рынок. Paradox продвигает мобильное приложение Questcity, созданное не только для любителей квест-игр в реальном мире при помощи смартфона, но и для тех, кто привык путешествовать не в туристических группах, но был бы рад совершить экскурсию при помощи ”карманного гида” в необычном формате.
Подробнее